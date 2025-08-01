Journée nationale des MRE : Rencontre à Tanger sous le signe de la digitalisation

La wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a organisé dimanche une rencontre placée sous le thème "Le chantier de la digitalisation : un levier pour le renforcement des services de proximité destinés aux Marocains du monde".



Tenue à l'occasion de la Journée nationale des Marocains résidant à l’étranger (MRE), cette célébration s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales visant à accorder une attention particulière aux Marocains du monde et à améliorer les services qui leur sont dédiés.



La rencontre, organisée par la wilaya en partenariat avec le Centre régional de l'investissement (CRI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, s’est déroulée en présence du secrétaire général de la wilaya, ainsi que de plusieurs membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger.



A cette occasion, le secrétaire général a tenu plusieurs rencontres et échanges directs avec les membres de la diaspora, afin de recueillir leurs attentes et de leur présenter les efforts déployés pour simplifier leurs démarches administratives.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du pôle Impulsion économique et Offre territoriale au sein du CRI, Amine El Harti, a mis en avant l’importance de la digitalisation comme vecteur de rapidité, d’efficacité et de proximité au profit des MRE.



A cet égard, il a souligné que cette initiative vise à rapprocher les différents services d’un nombre d’institutions nationales des citoyens marocains résidant à l’étranger, renforçant ainsi leur lien avec leur pays d’origine.



Cet événement s'est tenu avec la participation du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, ainsi que de l’Agence urbaine de Tanger.



Ont également pris part à cette manifestation la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), l’Institution du Médiateur du Royaume, l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), ainsi que la Direction générale des impôts (DGI), entre autres.



Ces organismes ont présenté leurs prestations, initiatives et services aux MRE présents, avec un accent particulier sur les outils numériques visant à faciliter l’accès à l’information et à améliorer la qualité des services.



La Journée nationale des MRE, célébrée chaque année le 10 août, constitue une occasion privilégiée de renforcer les liens entre le Maroc et ses ressortissants à l’étranger, tout en valorisant leur contribution au développement économique, social et culturel du Royaume.