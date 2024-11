Investissement: L'AMMC publie un guide pour le renforcement de la protection des placements

L'Autorité marocaine du Marché des capitaux (AMMC) vient de publier un nouveau guide intitulé "Renforcer la protection de vos placements : Réflexes et bonnes pratiques".



Il s'agit d'un livret ayant pour objectif de fournir aux investisseurs les principales mesures à adopter, les aider à identifier les risques inhérents à l’investissement ainsi que les orienter vers des pratiques avisées, fait savoir l'AMMC dans son nouveau guide.



"Que vous soyez nouvel investisseur ou que vous ayez déjà une certaine expérience, il est essentiel de bien connaître les règles et les précautions à suivre pour protéger efficacement vos placements. En adoptant une approche informée et structurée, vous serez en mesure de faire des choix judicieux tout en minimisant les risques", indique la même source.



Dans ce document, l'AMMC rappelle les fondamentaux à évaluer avant tout investissement, notamment, l'importance de bien cerner les besoins, les objectifs et la situation personnelle de l'investisseur.



Ce guide explore également les risques auxquels l’investisseur peut être exposé, parmi lesquels le risque de perte en capital, le risque de liquidité, et le risque de défaut.



Par ailleurs, d'autres facteurs comme les risques de taux, de change, de marché et d'inflation sont également abordés, pouvant affecter de manière significative les rendements espérés.



L'AMMC s'est aussi penchée sur la relation étroite entre le rendement d'un investissement et le niveau de risque encouru (plus le rendement potentiel est élevé, plus le risque est grand, et inversement).



En conséquence, les promesses de rendements exceptionnels peuvent souvent cacher des risques importants que tout investisseur doit évaluer avec prudence. Cette relation entre risque et rendement met en lumière l'importance de la diversification.



Ainsi, en répartissant ses investissements entre différents types d’actifs, entreprises et secteurs, un investisseur peut atténuer les fluctuations du marché.



Le livret aborde, en outre, la gestion collective, notamment via les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, qui permettent aux investisseurs de bénéficier d'une stratégie d'investissement gérée par des experts.



Ces fonds facilitent l'accès à une diversification immédiate, une expertise professionnelle, et une plus grande accessibilité même pour les capitaux modestes. Ils offrent également une certaine liquidité, permettant aux investisseurs de vendre ou d’acheter des parts rapidement, garantissant ainsi une flexibilité précieuse.