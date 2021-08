Interpellation à Tanger d'un ressortissant français pour tentative d'homicide volontaire

Des éléments de police relevant de la préfecture de police de Tanger ont interpellé, mardi matin, un ressortissant français âgé de 30 ans, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises dans une affaire liée à une tentative d'homicide volontaire dans le cadre d'un réseau criminel organisé. L'opération de pointage du mis en cause dans la base de données de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu'il fait également l'objet d'un avis de recherche à l'échelle internationale en vertu d'une notice rouge dans une affaire liée à la destruction de preuves pénales et à la non-dénonciation d'un acte constituant un crime, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le suspect a été placé en garde à vue sur ordre du parquet compétent, dans le cadre des procédures requises par la procédure d'extradition conformément à la législation nationale et aux conventions internationales y afférentes, ajoute la même source. L'interpellation de ce ressortissant étranger s'inscrit dans le cadre de l'implication efficace et efficiente de la DGSN dans les relations de coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines sécuritaires, notamment en ce qui concerne la traque des personnes recherchées au niveau international dans des affaires de criminalité transnationale, conclut le communiqué.