Intensification de la lutte contre le coronavirus à Tinghir

Fake news

La séquence vidéo diffusée par l’un des portails médiatiques électroniques sous le titre "Une déclaration très dangereuse d’infirmières d’un hôpital public à Marrakech: les malades infectés par le coronavirus meurent puisqu’ils sont traités par des médecins stagiaires", est ancienne et n’a aucun lien avec la conjoncture que connaît le pays, a indiqué l’administration du Centre hospitalier Ar-Razi.

Dans une mise au point à la suite de la diffusion par un support médiatique électronique de cette vidéo, l’administration souligne que cette séquence est une déclaration d’une infirmière à un support médiatique durant la période d’arrêt du travail du complexe chirurgical relevant de l’hôpital Ar-Razi et n’a aucun lien avec la conjoncture que connaît le pays.

La direction du Centre hospitalier exprime son étonnement quant à l’exploitation par certains supports médiatiques de cette conjoncture et la diffusion de déclarations anciennes qui n’ont aucune relation avec la situation épidémiologique que connaît le pays, ajoute la même source.

Elle se réserve, par ailleurs, le droit de poursuivre en justice quiconque portera atteinte à la notoriété de l’établissement, faisant savoir que le parquet sera avisé des faits liés à ce sujet pour prendre les mesures nécessaires et entamer les poursuites judiciaires.



Contrôles

La commune de Tanger a décidé, en coordination avec les différents acteurs du marché des produits agricoles qui transitent par le marché de gros, de fixer quotidiennement les prix des principaux fruits et légumes.

La commune veille, depuis le 20 mars, à publier la liste des prix des fruits et légumes quotidiennement, afin d'en informer l'ensemble des marchands du marché de gros et les citoyens, de façon à maintenir la stabilité des prix.

Selon la commune de Tanger, cette décision s'inscrit dans le cadre de sa mobilisation totale pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, et intervient en application du communiqué conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et numérique, du 20 mars 2020.



Equipements

Le conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra a alloué une enveloppe budgétaire de 20 MDH pour l'acquisition d'équipements de désinfection.

Ce montant est mobilisé, en coordination avec le wali de la région, pour acquérir des produits et matériel de désinfection, dans le cadre de l’engagement du conseil de la région dans les efforts déployés par le Royaume pour endiguer la pandémie du coronavirus, a indiqué le conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra dans un communiqué.

Dans ce contexte, les dispositions administratives et financières nécessaires seront engagées pour l'acquisition et la distribution de ces produits et matériel en coordination avec les services de la wilaya dans chacune des préfectures et provinces relevant de la région.