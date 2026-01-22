Industrie : Le climat général des affaires jugé "normal" au T4‑2025

Le climat général des affaires dans l’industrie aurait été qualifié de "normal" dans toutes les branches d’activité au titre du quatrième trimestre 2025 (T4‑2025), indique Bank Al‑Maghrib (BAM).



Concernant les conditions d’approvisionnement, elles auraient été jugées "normales" au T4-2025 par les industriels, selon les résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture du T4-2025, publiés par BAM.



Par branche, elles auraient été qualifiées de "normales" dans l'"agroalimentaire" et dans la "chimie et parachimie", de "faciles" dans le "textile et cuir" et de "difficiles" dans la "mécanique et métallurgie".

Concernant les effectifs employés, ils auraient globalement stagné. Cette situation reste valable dans l'"agroalimentaire" et le "textile et cuir".



Dans la "mécanique et métallurgie", 90% des industriels font état d’une stagnation des effectifs et 10% relèvent une hausse. En revanche, dans la "chimie et parachimie", 74% déclarent une stagnation et 17% une baisse, rapporte la MAP.



Pour le premier trimestre de 2026, les entreprises s’attendent globalement à une hausse des effectifs dans toutes les branches à l’exception de la "mécanique et métallurgie" où elles prévoient une baisse.



Au T4-2025, les coûts unitaires de production auraient stagné selon 67% des industriels et augmenté selon 20% d’entre eux. Cette dernière proportion atteint 30% dans le "textile et cuir" et 24% dans la "chimie et parachimie".



A l’inverse, 44% des entreprises de la "mécanique et métallurgie" déclarent une baisse de ces coûts, alors que les industriels de l'"agroalimentaire" indiquent une stabilité.

S'agissant de la situation de la trésorerie au T4-2025, elle aurait été "normale" selon 85% des entreprises et "difficile" selon 11% d’entre elles.

Ces proportions s’établissent respectivement à 87% et à 11% dans l'"agroalimentaire" et à 83% et à 17% dans la "mécanique et métallurgie".



En revanche, la situation de trésorerie aurait été "normale" dans la "chimie et parachimie" et dans le "textile et cuir".