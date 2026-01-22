Augmenter la taille du texte
Secteur non financier : accélération du rythme de croissance du crédit bancaire à 8% en décembre 2025

Lundi 2 Février 2026

Le crédit bancaire au secteur non financier a vu son rythme de croissance annuelle s'accélérer à 8% en décembre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète essentiellement l'accélération de la progression des concours au secteur public à 10,9% et dans une moindre mesure de la croissance des crédits au secteur privé de 3,9% après 3,7%, indique BAM dans son récent bulletin de statistiques monétaires.

En effet, les prêts aux administrations locales ont marqué un accroissement de 56,8% contre 0,6%, en lien principalement avec les crédits alloués dans le cadre des projets de dessalement de l’eau de mer et d’extension de la ligne de train à grande vitesse.
Pour ce qui est des prêts au secteur privé, les concours aux sociétés privées ont enregistré une hausse de 3% après 2,3% et ceux aux ménages une progression de 3,6% après 3,4%.

Par objet économique, l'évolution annuelle du crédit bancaire au secteur non financier reflète la progression de l'ensemble de ses catégories à l'exception des facilités de trésorerie, dont le repli s'est accentué à 4,9%.

Ainsi, les hausses ont été de 20,4% après 16,2% pour les crédits à l'équipement, de 3,4% après 3% pour les prêts à l'immobilier et de 5% contre 4,7% pour les crédits à la consommation.

S'agissant des créances en souffrance (CES), leur progression annuelle a ralenti à 3,1% après 5,8% en novembre et leur ratio au crédit s'est établi à 8% contre 8,7%.

