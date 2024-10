Indice de développement postal : Le Maroc remporte le prix du meilleur progrès au niveau régional

Le Royaume du Maroc s'est distingué pour la deuxième année consécutive en tant que champion du développement postal et leader dans le monde arabe selon l’indice intégré du développement postal (2IDP) de l’Union postale universelle (UPU) pour l’année 2024.



Dans un communiqué, le Groupe Barid Al-Maghrib indique que cette distinction a été officiellement remise mercredi à Berne, en Suisse, à l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein, Lahcen Azoulay, lors de la célébration de la Journée mondiale de la Poste, qui coïncide cette année avec le 150e anniversaire de l'UPU.



L’UPU évalue les pays selon des critères spécifiques à travers son indice intégré pour le développement postal (2IDP), qui prend en compte la capacité, la maturité et le développement des services postaux dans 174 pays à travers le monde, conclut le communiqué.