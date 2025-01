Importance de la dimension parlementaire dans la dynamique des relations maroco-françaises

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a mis en avant, jeudi à Rabat, l'importance de la dimension parlementaire dans l'accompagnement et la promotion des relations maroco-françaises.



S'exprimant lors d'une rencontre avec une délégation du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat français, M. Ould Errachid a fait part de la disposition de la Chambre des conseillers à s'engager dans toutes les initiatives visant à consolider les relations institutionnelles, notamment la réactivation du travail du groupe d'amitié et de coopération dans les deux chambres "qui constitue un mécanisme singulier pour maintenir un dialogue permanent et garantir l'échange régulier de visites et le partage d'expertises", indique un communiqué de la Chambre.



A cet égard, M. Ould Errachid s'est dit fier du progrès continu des relations bilatérales, à la faveur de la coopération entre les deux pays amis, notamment après la visite historique du Président de la République française au Maroc à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a marqué un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, faisant d'elles un modèle unique dans les relations internationales eu égard à des décennies d'action commune qui a abouti à un cadre global et intégré s'appuyant sur des conventions et traités bilatéraux dans tous les domaines de coopération.



Le président de la Chambre des conseillers a mis l'accent sur l'importance stratégique de la Déclaration relative au partenariat d'exception renforcé signée entre les deux pays à l'issue de cette visite "qui a jeté les bases de l'avenir de coopération maroco-française, notamment en matière de renforcement du dialogue politique stratégique, l'approfondissement du partenariat économique, et la consolidation des liens humains et culturels".



Il s'est félicité, par ailleurs, des visites effectuées par le groupe d'amitié au Sénat français aux différentes régions du Royaume, en particulier les provinces du Sud "afin de s'informer du développement tous azimuts que connaissent ces provinces, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".



M. Ould Errachid a, également, relevé que la visite prévue du président du Sénat français au Maroc sera une occasion de consolider le partenariat exceptionnel entre les deux pays et d'explorer des horizons élargis pour les relations parlementaires entre le Maroc et la France, en particulier entre la Chambre des conseillers et le Sénat.



Il s'est dit aussi convaincu que la prochaine édition du Forum parlementaire entre les deux pays sera une étape majeure pour poursuivre la coordination des positions face aux nouveaux défis et préoccupations dans le monde et de discuter autour des questions d'intérêt commun.



Pour sa part, la délégation du groupe d'amitié franco-marocaine au Sénat français s'est félicitée des liens fraternels et historiques unissant la République française et le Royaume du Maroc, saluant, dans le même sens, les relations de coopération d'exception entre le Sénat français et la Chambre des conseillers.



Dans ce sens, l'accent a été mis sur les rôles de premier plan joués par les groupes d'amitié dans les deux chambres dans le cadres des efforts conjoints visant à promouvoir les relations bilatérales ayant connu une nouvelle dynamique après la visite du président français au Maroc.



La délégation française a souligné l'importance d'intensifier l'action parlementaire commune pour aller de l'avant dans les relations maroco-françaises, à travers le renforcement de la coopération entre les groupes d'amitié et l'optimisation des opportunités offertes, notamment dans les domaines liés à la jeunesse, la digitalisation et la communication.



Dans ce cadre, la délégation française s'est dite impressionnée suite à la visite de terrain effectuée au port de Dakhla atlantique, en tant que pôle de développement régional qui ouvre la voie au renforcement de la coopération avec l'Afrique et l'espace atlantique. La délégation de sénateurs français est composée notamment de M. Max Brisson et de Mmes Anne-Catherine Loisier et Laure Darcos.