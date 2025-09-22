Imilchil : Tomber de rideau sur l’édition 2025 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes


Libé
Lundi 22 Septembre 2025

Imilchil : Tomber de rideau sur l’édition 2025 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes
Autres articles
Le rideau est tombé, samedi soir à Bouzmou et Imilchil, (province de Midelt), sur l’édition 2025 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes, deux événements à vocation culturelle, sociale et économique.

La clôture de ces deux manifestations, placées cette année sous le thème "Patrimoine authentique et tourisme durable au service du développement local", a été marquée par la traditionnelle cérémonie de mariage collectif à laquelle ont pris part des couples issus de différentes tribus de cette région du Royaume.

Les actes de mariage de ces couples ont été signés sous une tente à la place située près du Mausolée de Sidi Hmad Oulamghani, dans la commune de Bouzmou, en présence du gouverneur de la province de Midelt, Abdelwahab Fadhil, ainsi que de plusieurs responsables locaux.

Au menu du Moussem et du Festival figuraient des soirées artistiques animées par des groupes folkloriques représentant plusieurs régions du Royaume, un Salon des produits de l’artisanat et de terroir, des colloques scientifiques, ainsi que des compétitions sportives et des activités éducatives et de divertissement dédiées aux enfants et aux jeunes.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Mahmoudi, membre de l’association Akhiam, organisatrice de cet événement, a indiqué que le Moussem des fiançailles et le Festival des musiques des cimes ont pour objectifs de célébrer, de sauvegarder et de pérenniser les traditions locales et les coutumes du Grand Atlas.

Le Moussem et le Festival, a-t-il ajouté, ont crée une importante dynamique économique et touristique et offert des espaces d'échanges commerciaux entre les tribus locales, faisant savoir dans ce sens que les établissements d'hébergement touristique ont affiché complets durant cet évènement.

Organisée en partenariat avec les communes territoriales de Bouzmou et d'Imilchil, et en coordination avec la préfecture de la province de Midelt, cette manifestation a offert également aux visiteurs une immersion inédite dans le patrimoine et les traditions locales tout en assistant aux festivités riches en musique amazighe, danses populaires et événements colorés.


Lu 41 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS