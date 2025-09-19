Le Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan dévoile les jurys de sa 30ème édition

Le Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT), événement phare de la région, a dévoilé les membres des jurys qui auront la mission de départager les films en compétition lors de sa 30ème édition, prévue du 25 octobre au 1er novembre.



Composés de personnalités éminentes du cinéma, de la critique et de la formation, les membres des jurys illustrent l’engagement du festival en faveur de l’excellence et de la pluralité des expressions cinématographiques, indique un communiqué de la Fondation du festival.



Le FCMT célèbrera trois décennies d’engagement pour la diffusion du cinéma méditerranéen et le soutien aux talents émergents, en offrant des espaces de rencontres, de formation et de dialogue.



Cette édition anniversaire investira les lieux culturels emblématiques de Tétouan, permettant aux cinéphiles et aux professionnels de découvrir une sélection de films reflétant la créativité des cinémas de la région.



Dix longs-métrages de fiction et de documentaires issus de différents pays méditerranéens seront en lice pour plusieurs distinctions. Le jury officiel attribuera notamment le Grand Prix de la ville de Tétouan “Tamouda”, ainsi que le Prix Mohamed Reggab (Prix spécial du jury), le Prix Azzeddine Meddour pour une première œuvre, ainsi que les Prix d’interprétation féminine et masculine.



A la présidence du jury des longs-métrages de fiction et documentaires: Leonardo Di Costanzo, réalisateur italien reconnu pour ses films qui explorent les dynamiques sociales et humaines avec une sensibilité particulière.



Parmi ses œuvres notables, The Interval (2012) qui a été primé au Festival de Venise, et The Inner Cage (2021) qui a remporté le Prix du meilleur scénario aux David di Donatello.



Aux côtés de Di Costanzo, des cinéastes et critiques de renom départageront les films en compétition. Il s'agit d'Asmae Al Moudir (Maroc), réalisatrice et scénariste, primée au Festival de Cannes et à l'IDFA. Elle s’est imposée sur la scène internationale avec "La Mère de tous les mensonges", documentaire hybride primé dans plusieurs festivals.



Le jury des longs-métrages est composé également de Serge Barbuccia (France), acteur, auteur et metteur en scène. Il est le fondateur du Théâtre du Balcon à Avignon. Son travail mêle théâtre, musique et cinéma, et il est reconnu pour ses adaptations audacieuses de classiques littéraires au théâtre.



A ceux-ci s'ajoute Isabel Machado (Portugal), productrice et directrice de festivals, qui est impliquée dans le développement de projets cinématographiques indépendants au Portugal. Elle a également travaillé en tant que productrice exécutive sur plusieurs films primés.



Le jury comprend également Amir Ramsis (Egypte), réalisateur et scénariste, qui est connu pour ses documentaires et films de fiction, qui interrogent les réalités sociales et politiques de la région. Il est également directeur artistique du Festival du film d’El Gouna.



Parallèlement, le jury de la critique “Mustapha Mesnaoui” récompensera une œuvre pour son approche esthétique et sa portée critique, note la même source, précisant qu'il réunira trois critiques et journalistes de renom.



Il s'agit de Fatima Ifriqui (Maroc), journaliste et critique de cinéma, qui est une voix influente du paysage culturel marocain, reconnue pour son analyse affûtée des œuvres cinématographiques, et de Cédric Lépine (France), critique de cinéma collaborant avec plusieurs médias européens, qui est spécialisé dans le cinéma indépendant et les nouvelles écritures cinématographiques, ainsi que de Francesco Pontiggia (Italie), journaliste et critique, qui écrit pour des publications de référence et intervient régulièrement dans des jurys internationaux.



Ces jurys incarneront l'esprit de la 30ème édition du Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan, qui constitue une célébration de la richesse et de la pluralité des cinémas méditerranéens, un lieu de rencontre entre les cultures et un tremplin pour les talents de demain.



Depuis sa création en 1985 par l’Association "Amis du cinéma de Tétouan" (ACT), le FCMT n’a eu de cesse de promouvoir les cinématographies de la mare nostrum et de porter haut les valeurs d’une cinéphilie exigeante et diverse.



Connu pour son engagement et sa contribution à la diffusion du cinéma méditerranéen, le festival est d’abord celui d’une ville, Tétouan, terreau des arts qui, de la musique aux arts plastiques, a abrité et continue d’abriter des mouvements artistiques qui connaissent un rayonnement bien au-delà de la région.



C’est donc dans cette ville au climat culturel favorable que, tout naturellement, une poignée d’enseignants cinéphiles imaginent ce projet, alors même que les ciné-clubs, au sein desquels ils ont été formés, disparaissaient au Maroc.