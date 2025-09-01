Augmenter la taille du texte
Hausse de 29% du chiffre d'affaires du Groupe OCP au T2-2025

Lundi 1 Septembre 2025

Le groupe OCP a réalisé une solide performance financière au deuxième trimestre 2025, avec un chiffre d'affaires (CA) de 30.572 millions de dirhams (MDH), en hausse de 29% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette progression significative reflète la dynamique de marché, marquée par des prix élevés des engrais phosphatés et une demande importante dans certaines régions importatrices, en particulier au Brésil et en Argentine, explique le groupe dans un communiqué.

Sur l’ensemble du premier semestre 2025, le CA a atteint 52.166 MDH, en croissance de 21% par rapport aux 43.248 MDH enregistrés sur la même période en 2024.
Cette performance s’explique par des volumes accrus de roche et d’engrais phosphatés, conjugués à des prix fermes pour l’ensemble des produits du groupe, confirmant la solidité de ses fondamentaux opérationnels et financiers.

OCP a poursuivi sa dynamique d’investissement au cours du T2-2025, avec des dépenses en capital de 9.228 MDH, contre 10.452 MDH au T2-2024.  Le groupe intensifie ses investissements dans le développement de nouvelles capacités de production ainsi que dans les projets stratégiques tels que la gestion de l’eau et les énergies renouvelables.

Son programme d’investissement vise à renforcer sa flexibilité industrielle et son agilité commerciale, afin de répondre efficacement aux évolutions du marché.

Libé

