Hakim Ziyech rejoint Al Duhail qatari

Le milieu offensif marocain, Hakim Ziyech a officiellement rejoint Al Duhail qatari, en provenance du club turc de Galatasaray, ont annoncé, jeudi, les "Rouge et Gris", leaders du championnat du Qatar de football.



"Avec cette signature, Al Duhail s'attache les services d'un joueur de classe mondiale, doté d'une riche expérience au plus haut niveau", se félicite le club qatari sur son site web officiel. "Ziyech a laissé son empreinte par sa créativité et sa vision du jeu.

Sur la scène internationale, il a été un acteur majeur du parcours historique du Maroc lors de la Coupe du monde 2022", ajoute-t-on de même source.



L'arrivée de Ziyech représente un atout de poids pour le secteur offensif du club, qui pourra compter sur son talent, sa précision dans les passes et sa capacité à débloquer des situations complexes, poursuit le club.

Le désormais N°93 d'Al Duhail avait évolué aux Pays-Bas, notamment au FC Twente et à l'Ajax Amsterdam, avant de rejoindre les Blues de Chelsea.



En 2023, Ziyech a été prêté à Galatasaray, avant de s'engager définitivement avec le club turc en 2024. Son passage avec Chelsea et les "Aslanlars" de Galatasaray a été impacté par plusieurs pépins physiques qui l'ont souvent éloigné des pelouses.

Cette saison, le Marocain n'a signé que 11 apparitions, dont 5 en championnat et 3 en Europa League.