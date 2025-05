Gustavo Pacheco Villar : Grâce à la sagesse de SM le Roi, la marocanité du Sahara connaît un soutien international grandissant

Grâce à la sagesse et à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la marocanité du Sahara connaît un soutien international grandissant, a affirmé le président du Parlement Andin, Gustavo Pacheco Villar.



Dans un entretien à la MAP en marge du 3e Forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates, tenu en fin de semaine à Marrakech, M. Pacheco Villar a souligné que la clairvoyance de la Vision du Souverain se manifeste notamment à travers le soutien de grandes puissances mondiales comme les Etats-Unis d’Amérique, la France et l’Espagne, à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



A cet égard, il a également relevé l’appui croissant des pays d’Amérique Latine à la position du Royaume, tout en réitérant le soutien du Parlement Andin à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud.

Il a, par la même occasion, mis en avant les progrès et la dynamique de développement impressionnant que connaissent ces Provinces.



"J'ai visité les provinces du Sud du Royaume et j’ai été impressionné par les projets de développement réalisés ou lancés dans les différentes villes", a confié le président du Parlement Andin, citant notamment la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Laâyoune et le port Dakhla Atlantique.



A ce propos, il a mis en exergue l’Initiative Royale Atlantique visant à ouvrir de nouvelles perspectives aux pays sahélo-sahariens et à impulser une dynamique économique régionale durable, ainsi que le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, relevant que ces initiatives innovantes font du Royaume un acteur majeur en matière de consolidation et de promotion de la coopération Sud-Sud.



La présence agissante du Maroc en Afrique et ses diverses actions et initiatives en faveur des pays du continent reflètent également l’engagement indéfectible du Royaume pour une coopération durable, a-t-il affirmé.



Évoquant les diverses réformes réalisées dans le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi, M. Pacheco Villar a estimé que le Maroc a franchi des étapes majeures sur la voie de la consolidation de l’Etat de droit, notamment grâce à l’adoption de la Constitution de 2011 et la promotion de la situation de la femme.



S’agissant du 3e Forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates, le président du Parlement Andin a fait observer qu’il s’agit d’un espace idoine pour partager les idées, les propositions et les expériences afin d’explorer les possibilités d’édifier un avenir meilleur.



“Les jeunes sont le présent et l’avenir et leur voix doit être entendue. Nous ne pouvons imaginer un avenir sans la contribution des jeunes”, a-t-il insisté.



Le Parlement Andin a été institué le 25 octobre 1979 en tant qu’organe représentant les peuples des cinq pays andins, à savoir la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et le Chili.

Ce Parlement vise à harmoniser les législations, à renforcer la coopération entre les Parlements des Etats membres, à soutenir la démocratie participative et à consolider le processus d’intégration régionale.