Les exportateurs marocains en mission économique stratégique en Egypte

Objectif : Renforcer les échanges commerciaux et ouvrir de nouveaux débouchés sur le marché égyptien

La Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX) a annoncé la mobilisation d'une importante délégation d’exportateurs marocains pour se rendre en mission au Caire (Egypte) du 3 au 5 mai 2025, dans l'objectif de renforcer les échanges commerciaux et ouvrir de nouveaux débouchés sur le marché égyptien.Organisée à l'initiative du secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, avec la conduite active du président de la Confédération marocaine des exportateurs, Hassan Sentissi El Idrissi, cette mission est l'aboutissement d'un travail stratégique de longue haleine, porté avec rigueur et vision par l'ASMEX et la ferme volonté de promouvoir le "Made in Morocco", indique un communiqué de la Confédération.Réunissant 35 chefs d'entreprise issus des principaux secteurs exportateurs, ladite mission s'inscrit dans le prolongement d'un dialogue approfondi avec les autorités égyptiennes, amorcé dès le mois d'avril avec la visite de l'ambassadeur d'Egypte au siège de la Confédération, suivie de l'organisation réussie d'un "Zoom Pays Egypte" qui a permis aux participants de bénéficier d'un éclairage précis sur les opportunités et les modalités d'accès au marché égyptien, rapporte la MAP.Ce dynamisme, salué par les opérateurs et largement relayé par la presse, témoigne de la vocation naturelle de l'ASMEX à valoriser les intérêts de l'export national et à anticiper les besoins du tissu productif.A travers l'engagement constant de son président, M. Sentissi, la Confédération démontre sa capacité à fédérer, à préparer et à accompagner les entreprises dans une logique de partenariat stratégique, loin de toute approche improviséeDans ce contexte, l'ASMEX tient à rappeler que la légitimité d'une mission économique se mesure à la qualité de sa préparation, à la représentativité des opérateurs qui y prennent part – en l'occurrence exclusivement des exportateurs – et à la clarté des objectifs poursuivis.L'ASMEX poursuivra avec détermination, et dans un esprit de responsabilité, sa mission d'accompagnement des exportateurs marocains, en défendant son rôle de référence dans la diplomatie économique du Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, fait savoir le communiqué. La Confédération consolidera aussi son action à l'international au service d'un commerce extérieur marocain plus équilibré, plus ambitieux et plus durable.