Crise mondiale de l’eau : Appel à une transition vers des modèles économiques durables

Les participants à un panel organisé dans le cadre du 3ème Forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates, ont plaidé à Marrakech en faveur d’une transition vers des modèles économiques durables pour prévenir une crise globale de l’eau.



Cette transition passe par une régulation des industries gourmandes en eau, une meilleure gestion des bassins hydriques et des investissements massifs dans les technologies de dessalement et de recyclage, ont relevé les intervenants lors de ce panel placé sous le thème "les changements climatiques et la crise de l’eau".



Conscients que le stress hydrique constitue désormais un enjeu universel, touchant les pays à des degrés divers, les jeunes parlementaires ont appelé les gouvernements, les entreprises et les citoyens à unir leurs efforts pour préserver cette ressource vitale et éviter une crise globale, insistant sur la transformation des modes de production, en protégeant les agriculteurs locaux et en adoptant des politiques innovantes.



Ils ont également relevé que les pratiques agricoles intensives ont contribué à l’assèchement des sols et à la diminution des réserves d’eau, appelant à une action urgente pour inverser cette situation, qui menace non seulement les écosystèmes, mais aussi la sécurité alimentaire et la stabilité socio-économique de nombreux pays.



Il est crucial, selon eux, de soutenir les petits agriculteurs en promouvant des méthodes durables, permettant à la fois de préserver les ressources hydriques, de maintenir les modes de vie traditionnels et d’assurer une sécurité alimentaire locale.



Face à cette urgence, le Maroc a mis en place une stratégie prioritaire visant à optimiser l’usage de l’eau, notamment à travers la construction de grands barrages, des stations de dessalement, la modernisation des systèmes d’irrigation et des campagnes de sensibilisation pour une gestion responsable, ont-ils ajouté.



Organisé par le Groupe parlementaire socialiste marocain, en partenariat avec la Jeunesse Ittihadya et le Forum Mena-Latina, ce forum de deux jours a pour objectif de débattre de thématiques centrales telles que la paix mondiale, la diplomatie parlementaire Sud-Sud, les crises humanitaires, le climat et les droits humains.



Il offre également une opportunité de réseautage et de coopération sur les différentes questions et thématiques qui sont au coeur des préoccupations des socialistes et socio-démocrates dans le monde.