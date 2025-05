L’ADD expose à Amman l'expérience marocaine en matière de transformation digitale

L'expérience et les réalisations de l’Agence de développement du digital (ADD) dans le domaine de la transformation numérique au Maroc ont été mises en exergue, mercredi à Amman, en marge du congrès régional intitulé "Vers une région arabe numériquement accessible - Technologies de l'information et de la communication pour tous 2025".



Intervenant lors de cette rencontre organisée sur deux jours par l'Autorité jordanienne de régulation des télécommunications (ART), en partenariat avec la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO) et l’Union internationale des télécommunications (UIT), la cheffe du service Accès digital universel au sein de l’ADD, Safaa El Alaoui, a souligné que la feuille de route adoptée par l'Agence vise à concrétiser la stratégie nationale de développement digital, à favoriser la diffusion des outils numériques et à promouvoir leur appropriation par l’ensemble des citoyens.



Elle a ajouté que cette feuille de route s'articule autour de plusieurs axes, notamment la transformation numérique de l’administration marocaine afin d’offrir des services publics de qualité, le rapprochement de l’administration des usagers, l’interopérabilité et l’intégration des services et l'accélération du développement de l’économie numérique au Maroc, rapporte la MAP.



Mme El Alaoui a, par ailleurs, mis en avant la volonté du Maroc de consolider sa position de hub digital et technologique de référence en Afrique, tout en veillant à réduire la fracture numérique et à améliorer la qualité de vie des citoyens, en particulier des catégories vulnérables, grâce à l’utilisation des technologies de l’information.



A cet égard, elle a rappelé que le Royaume a adopté, en septembre 2024, la stratégie nationale "Maroc Digital 2030", lancée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, qui entend insuffler une dynamique forte à l’économie numérique, en favorisant la production de solutions technologiques nationales, la création de valeur et d’emplois, tout en accélérant la numérisation des services publics au profit des citoyens et des entreprises (e-gov).



S’agissant des initiatives phares de l’ADD, Mme El Alaoui a cité la Plateforme d’échange des données entre les administrations, conçue pour simplifier l’accès des usagers aux services publics et optimiser la performance interne des administrations via la dématérialisation complète de leurs échanges.



Elle a également évoqué le "Digital Lab", qui pilote plusieurs projets grâce à des équipes pluridisciplinaires dédiées à la numérisation rapide des services publics et à l’accompagnement des administrations dans leur transition digitale.



A ce titre, Mme El Alaoui a évoqué le projet "Dar Al Mouwatin" (centre de proximité) destiné à fournir, en un seul guichet, les prestations électroniques essentielles, facilitant ainsi l’accès des citoyens, en particulier les plus vulnérables, aux services publics dématérialisés.



Dans le même esprit, elle a jeté la lumière sur "Academia Raqmya", une plateforme visant, à travers le programme "Parcours d’acculturation digitale", à familiariser les apprenants avec les technologies de l’information, à développer leurs compétences numériques et à les initier aux dernières tendances du secteur.



D'autre part, la responsable a fait savoir que l'ADD a lancé un projet de partenariat avec la CESAO en vue de mettre en place une feuille de route nationale pour l'accessibilité numérique, dans la perspective d'aboutir à des propositions de principes directives et d'orientations techniques de nature à faciliter l'adoption de l’accessibilité numérique dans les plateformes et services électroniques.



Ce projet, a-t-elle poursuivi, vise à soutenir les institutions et les instances publiques à œuvrer en faveur de l'adoption des normes techniques de l’accessibilité numérique dans la conception et le développement de services numériques inclusifs et ambitionne de favoriser la mise en place d'un cadre référentiel unifié dans l'optique de faciliter l'accès aux services numériques aux catégories vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap, de limiter le fossé numérique et de développer l'inclusion numérique.



Le congrès régional "Vers une région arabe numériquement accessible - Technologies de l'information et de la communication pour tous 2025", a réuni une pléiade d'experts et de décideurs, pour échanger autour de l’avenir de l’inclusion numérique dans la région arabe.

Il a permis ainsi de jeter la lumière sur l’importance de l’accès au numérique en tant qu’outil d’autonomisation pour tous, notamment pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, de la promotion de l’innovation, du partage d'expertise et de l'exploration des perspectives de coopération pour l’édification d’une société numérique plus équitable.



De même, cet événement a été l'occasion de passer en revue les potentialités des technologies émergentes, notamment l’Intelligence artificielle (IA), dans la promotion de l’inclusion numérique dans la région arabe, tout en proposant des solutions novatrices pour relever les obstacles auxquels sont confrontées les communautés marginalisées et défavorisées.L'accent a également été mis sur les moyens de renforcer la coopération, dans l'optique de tirer profit des technologies basées sur l'IA et de réduire le fossé numérique.