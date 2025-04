L’hommage de la SNRT à des pionniers des ondes : Pour relier le passé éternel au présent revivifié

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision continue à rendre hommage à ses pionniers. Ainsi, elle a commémoré, vendredi dernier à Rabat, son héritage culturel et médiatique national lors de la clôture des activités de son stand institutionnel au 30ème Salon international de l’édition et du livre.



Cette initiative est entreprise en concrétisation des orientations du président-directeur général, Faïçal Laraïchi, qui veille à la pérennité de la culture de reconnaissance à l’égard des vétérans de l’audiovisuel marocain. L’occasion de leur rendre hommage en présence de professionnels des médias de la nouvelle génération.



A cette occasion, un hommage a été rendu à Rabia Bennani, ex-journaliste et responsable du Service des émissions internationales à la radio, ainsi qu’à Rachid Sebbahi, ex-journaliste et producteur de programmes à Al Idaa Al Watania.



Rabia Bennani, l’une des premières femmes marocaines à intégrer la radio marocaine en 1960, fait partie de l’ancienne génération de journalistes qui ont contribué à l’ancrage de l’audiovisuel au Maroc.



Avant de devenir journaliste, cette Tangéroise, née en 1936, a grandi à Marschan et reçu son éducation au Lycée Regnault, où elle a également fréquenté des filles de familles marocaines et étrangères installées dans la ville du Détroit. Après avoir obtenu son Baccalauréat, elle a rejoint l’Hexagone où elle a reçu sa formation en journalisme.



Dès qu’elle a intégré la radio, Mme Bennani, qui a gagné en renommée auprès du public marocain pour avoir animé des programmes culturels et sociaux, était également responsable du Service des émissions internationales à la radio.



Mieux encore, elle était l’une des premières cadres ayant veillé à la marocanisation de la radio après l’indépendance du pays. Ainsi, elle a contribué à l’introduction de l’arabe classique et des langues sur les ondes.



Après un parcours brillant dans la radio, elle s’est consacrée à sa carrière d’artiste-peintre. Ainsi, elle a organisé différentes expositions en Allemagne et en Tunisie entre autres puisqu’elle est la conjointe d’un ex-ambassadeur.



Quant à Rachid Sebbahi, il a démarré sa carrière en 1979 à Al Idaa Al Watania. Ce pionnier de la radio, qui a vu le jour en 1956, est connu pour ses couvertures médiatiques, notamment celle de la Marche Verte.



M. Sebbahi, qui a fort animé la vie culturelle et artistique sur les ondes, ainsi que l’espace audiovisuel, présentait avec brio les programmes culturels et artistiques. En effet, il était attendu par les auditeurs en matinées qu’il a animées pendant 15 ans. Il a été également nommé chef de département des programmes arabophones entre 1994 et 2000. Ainsi, il a contribué à la consolidation des programmes et de la diversité culturelle et médiatique dans la radio marocaine.



Après un long parcours à Al Idaa Al Watania, il a dirigé, depuis 2007, une radio privée dans la ville ocre jusqu’à 2009. Cette année marque son retour à la SNRT en tant que producteur et animateur contractuel jusqu’à 2013.



En pleine carrière professionnelle, il a été décoré, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, de l’ordre du mérite civil en 2005 et de l’ordre du mérite intellectuel de l’ordre d’officier en 2007. En 1979, il a reçu le Prix du meilleur animateur radio, ainsi que d’autres hommages pour son parcours et ses contributions pour la défense des non-voyants.



Cette cérémonie s’est distinguée par la présence de responsables à la SNRT et de personnalités culturelles qui se sont félicités des parcours de ces pionniers qui ont donné un bon exemple de l’engagement professionnel et offert une image vive de la diversité culturelle.