Hassan Faraj : Sous la conduite de SM le Roi, le Maroc joue un rôle central en soutien à la cause palestinienne

Sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, le Maroc joue un "rôle central" en soutien à la cause palestinienne, a affirmé, samedi à Marrakech, M. Hassan Faraj, membre du Conseil National Palestinien (CNP).



"Nous apprécions hautement le soutien du Maroc à la cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien", a souligné M. Faraj dans une déclaration à la presse en marge du 3e Forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates.



Ce soutien s’inscrit foncièrement dans le cadre de l’appui du Royaume aux diverses causes arabes et africaines, a relevé M. Faraj, également membre du Conseil du Fatah, mettant l’accent sur le "rôle important, central et essentiel" joué par le Maroc au niveau diplomatique à l’échelle régionale et internationale en faveur de la stabilité et de la paix mondiales.



Evoquant le Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, le député palestinien a estimé qu’il s’agit d’un "espace privilégié pour échanger les idées et les points de vue" en vue d’élaborer une vision à même de jeter les bases d’"un monde libre fondé sur la stabilité, la justice, la paix et la sécurité".