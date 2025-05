Lever de rideau sur la 1ère édition du Festival international de poésie de Casablanca

La 1ère édition du Festival international de poésie de Casablanca, s'est ouverte jeudi soir, par une cérémonie en hommage à l'une des figures emblématiques de la poésie marocaine contemporaine, feu Mohamed Aniba Al Hamri.



Cette cérémonie d’ouverture a été l’occasion de mettre en avant l’expérience poétique du défunt, à travers les témoignages vivants de plusieurs personnalités marquantes de la littérature marocaine, notamment Hassan Nrais, Anis Al Rafei et Saïd Mountassib, qui ont partagé de près son parcours artistique.



Les intervenants ont unanimement salué l'expérience poétique unique et distinguée de feu Al Hamri, le considérant comme l'un des poètes marocains contemporains les plus remarquables.



Ils ont relevé que ses différents recueils, notamment "L’Amour, la farce des siècles", L'envie de naviguer", "Réfraction des couleurs" et "La Tactique des épreuves", ont grandement enrichi le patrimoine poétique marocain.



Dans ce contexte, Abderrahmane Chakib, directeur du festival, a souligné que cette première édition constitue "un événement culturel unique, qui ne se limite pas à célébrer la poésie à l'échelle internationale, mais vise aussi à honorer les figures littéraires nationales, en reconnaissance de leurs contributions à l’enrichissement de la scène culturelle marocaine et au rayonnement de la littérature marocaine à l’international".



Le choix de donner au festival le nom du poète marocain feu Mohamed Aniba Al Hamri intervient en reconnaissance de la richesse de son parcours créatif et de son empreinte culturelle singulière, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.



Par ailleurs, M. Chakib a indiqué que ce festival vise à créer un espace de dialogue entre les cultures du monde, en s’ouvrant aux nouvelles tendances de l’écriture poétique à travers divers pays, tant sur le plan des thématiques que des innovations techniques.



De son côté, Mohamed El Amine, directeur artistique du festival, a précisé que cet événement, qui réunit des poètes venus de différents pays, vise à ouvrir un vaste espace de dialogue culturel et d’échange entre des univers poétiques variés, tout en promouvant les valeurs universelles communes au cœur de la création poétique, sous toutes ses formes et dans toutes les langues.



Organisée jusqu’au 4 mai par le centre Al Anwar sous le thème "La poésie et la culture au service de la diplomatie parallèle", cette 1ère édition connaît la participation de poètes renommés et de talents émergents venus des Etats-Unis, du Pérou, de l’Irak, des Pays-Bas, du Liban, du Koweït, de l’Arabie Saoudite, de l’Inde, ainsi que du Maroc.



Cette édition, riche en activités, entend affirmer la poésie comme vecteur de dialogue culturel et humain, à travers un programme mêlant lectures, débats, ateliers et événements artistiques, pour souligner son rôle dans les enjeux humains et renforcer la présence culturelle du Maroc à l'international.