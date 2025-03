Généralisation du portail numérique "Ziara" sur l’ensemble des établissements pénitentiaires

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé la généralisation de la plateforme numérique "Ziara" sur l’ensemble des établissements pénitentiaires depuis le 10 mars.



"Le projet a été mis en œuvre de manière progressive, en commençant par le complexe pénitentiaire d'Ain Sebaâ à Casablanca comme expérience pilote avant sa généralisation à tous les établissements pénitentiaires à partir du 10 mars 2025", indique la DGAPR dans un communiqué mercredi.



Afin d’assurer l’accompagnement de cette opération, des formations ont été organisées au profit des fonctionnaires appelés à travailler avec ce système, outre l’équipement de l’ensemble des établissements pénitentiaires du matériel logistique nécessaire, dans la perspective d'y intégrer d'autres services, à l’instar des achats en ligne, note la même source.



Parallèlement, des campagnes de sensibilisation ont été lancées dans les différents établissements pénitentiaires à l’adresse des détenus et des visiteurs afin de leur faire découvrir les services qu'offre ce portail électronique, à travers la communication directe, la pose d'affiches et autres moyens.



Accessible via le lien électronique https://ziara.dgapr.gov.ma, cette plateforme numérique permet aux visiteurs de réserver un rendez-vous pour une visite d'un proche dans la perspective d'assurer la fluidité et d'éviter les encombrements et les longues périodes d'attente, note le communiqué.



Elle facilitera l’accès à l’information dont les conditions pour bénéficier de la visite et les documents requis pour l'obtention de cette autorisation, outre des services en ligne à même de les dispenser de faire le déplacement dans les établissements pénitentiaires.



Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie visant la modernisation de l’administration et le renforcement des mécanismes de gouvernance, et afin d'améliorer la qualité d’accueil des visiteurs ainsi que les services qui leur sont offerts, la DGAPR a lancé son projet de numérisation des services en le plaçant au cœur de ladite stratégie.



Pour ce faire, la DGAPR a lancé la plateforme "Ziara", avec le soutien du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et de l’Agence de développement numérique (ADD), dans le but de garantir aux usagers des parcours de visite équitables et transparents dans les établissements pénitentiaires.



Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre la DGAPR et l’ADD, qui a conçu et développé la plateforme, tout en veillant à sa conformité aux normes techniques modernes en matière de numérisation des services aux citoyens.



L’ADD a également assuré l’accompagnement du projet à travers l'appui technique nécessaire et la formation du personnel chargé de la gestion de la plateforme, afin d’accélérer sa généralisation à tous les établissements pénitentiaires.



Compte tenu du rôle de cette plateforme numérique dans l’amélioration de l’accueil des visiteurs et la création de conditions adéquates permettant aux détenus de bénéficier des visites de leurs proches, la DGAPR invite les familles à réserver désormais leurs rendez-vous sur ce portail. Ce dispositif est désormais disponible dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, lesquels restent à disposition des familles des détenus afin de leur fournir les informations nécessaires et de faciliter leur accès à cette plateforme, conclut le communiqué.