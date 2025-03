De fortes pluies et des chutes de neige au-delà de 1.500 m sont attendues jusqu’à samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Des chutes de neiges au-delà de 1.500m (50-80 cm) sont prévues, de jeudi à 21h à samedi à 06h, dans les provinces d'Ifrane, Azilal, Béni Mellal et Midelt, fait savoir la DGM.



Des chutes de neige de 10 à 50 cm concerneront, durant la même période, les provinces d'Al Haouz, Khénifra, Boulemane, Al Hoceima, Chefchaouen, Sefrou et Taroudant.