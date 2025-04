Football: L'En féminine s'inclinée face à son homologue camerounaise

L’équipe nationale féminine de football s’est inclinée face à son homologue camerounaise sur le score de 1 but à 0, mardi en match amical disputé au stade Père Jégo à Casablanca.

Cette rencontre sert de préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui aura lieu au Maroc du 5 au 26 juillet 2025.



La sélection nationale féminine s’était imposée vendredi dernier face à son homologue tunisienne par 3 buts à 1, en match amical disputé sur la pelouse du même stade.

De son côté, l’équipe nationale féminine des moins de 20 ans de football et son homologue de la Guinée équatoriale se sont neutralisées (0-0), mardi en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



Il s'agit de la deuxième confrontation amicale entre les deux sélections en l'espace d'une semaine. La première, disputée vendredi dernier, s'était soldée par une victoire des Equato-guinéennes (2 à 0). Ces matches servent de préparation aux prochaines échéances.