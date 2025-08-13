Fête de la Jeunesse: La retraite aux flambeaux illumine les artères de M'diq et de Tétouan

La retraite aux flambeaux de la Garde Royale, une tradition puisée dans l'authenticité marocaine, a illuminé, jeudi soir, les principales artères des villes de M’diq et de Tétouan dans le cadre des festivités commémorant la Fête de la Jeunesse, qui coïncide cette année avec le 62e anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Le défilé de la retraite aux flambeaux a tenu en haleine des milliers de spectateurs grâce à de majestueuses figures de maniement d'armes, rythmées par des mélodies puisées dans le répertoire des chants patriotiques, qui rendent l'écho de la grandeur du Royaume et renvoient à la fierté de tout un peuple.



Des porteurs de flambeaux, des cavaliers et des musiciens de la Garde Royale ont sillonné les principales artères de la ville de M'diq, partant de la Résidence Royale jusqu’à la Place de la corniche, en passant par l'avenue Lalla Nezha, dans une ambiance festive et conviviale, incarnant la richesse du patrimoine culturel marocain.



Les habitants et les visiteurs ont ainsi été émerveillés par l’exécution, dans un parfait ordre, des tableaux artistiques au son d’une musique orchestrée par une fanfare et par les extraordinaires et harmonieuses représentations des cavaliers de la Garde Royale, qui ont fait montre d’une maîtrise parfaite de leurs belles montures.



Les festivités ont atteint leur apogée avec l’Orchestre symphonique Royal, dirigé par le guitariste Alexey Badyanov, qui a enchanté le public avec un concert, revisitant les grands classiques du jazz.



Cet événement musical d’exception a été l'occasion pour l’Orchestre symphonique Royal d’offrir au public des interprétations raffinées et revisitées des œuvres les plus célèbres de ce genre musical, alliant virtuosité et modernité.



A travers la retraite aux flambeaux, organisée annuellement depuis 1947, qui constitue une manifestation de la créativité, de la particularité et de l’authenticité marocaines, la Garde Royale entend étoffer les festivités marquant la célébration par le peuple marocain des fêtes du Trône et de la Jeunesse.



La diversité de cette procession, sa richesse et sa symbolique ne cessent d’attirer un public de plus en plus nombreux, venant participer à la fête et exprimer, par la même occasion, son attachement à ses traditions ancestrales.