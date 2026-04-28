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Fernando Clavijo : Le gouvernement des Iles Canaries s'aligne sur la position de Madrid soutenant le plan marocain d'autonomie


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Mardi 28 Avril 2026

Fernando Clavijo : Le gouvernement des Iles Canaries s'aligne sur la position de Madrid soutenant le plan marocain d'autonomie
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Le gouvernement des Iles Canaries s’aligne sur la position officielle de l’Espagne, soutenant le plan marocain d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour le règlement du différend autour du Sahara marocain, a affirmé, lundi à Las Palmas de Gran Canaria, le président de l’Exécutif, Fernando Clavijo.

Cette position a été exprimée lors d’un point de presse avec le président du Conseil de la région de Souss-Massa, Karim Achengli, en visite à Las Palmas de Gran Canaria à la tête d’une délégation composée d’acteurs institutionnels et économiques de la région.

Elle s’inscrit dans le prolongement de la position adoptée à l’issue de la 13e Réunion de Haut Niveau par l’Espagne, qui a salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, soulignant qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est une solution des plus réalisables pour régler ce dossier.

"Nous faisons partie de l’Espagne et, bien entendu, nous adhérons pleinement aux décisions prises par notre gouvernement. Nous partageons et respectons entièrement cet accord", a-t-il déclaré.
Rappelant ses trois visites au Maroc durant son mandat, M. Clavijo a insisté sur l’importance de consolider les relations de coopération avec le Royaume.
Plusieurs missions commerciales ont été organisées, dans ce cadre, afin de renforcer les échanges et valoriser les opportunités offertes dans des secteurs variés, notamment l’économie bleue, le tourisme, les échanges académiques et la gestion de l’eau, a-t-il dit.

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