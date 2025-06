Félix Tshisekedi: L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité

L'accord signé par la République démocratique du Congo et le Rwanda, visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, "ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité", a déclaré lundi le président congolais Félix Tshisekedi dans un message se voulant porteur d'espoir.



Riche en ressources naturelles et notamment en minerais, l'est congolais est en proie depuis 30 ans à des conflits successifs. Ces derniers mois, les violences se sont intensifiées dans cette région frontalière du Rwanda, avec la prise des grandes villes de Goma et Bukavu par le groupe antigouvernemental M23, soutenu par Kigali et son armée.



Après l'échec de plusieurs tentatives de négociations entre la RDC et le Rwanda, et le lancement par le Qatar d'une médiation encore en cours entre Kinshasa et le M23, un texte a finalement été signé vendredi par la ministre des Affaires étrangères congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe, sous les auspices des Etats-Unis lors d'une cérémonie à Washington.



Cet accord, que le président américain Donald Trump s'est félicité d'avoir obtenu, qualifié d'"étape importante" pour la paix par l'Union africaine et les Nations unies, ou encore de "pas en avant historique" par Paris, a été conclu après une série de trêves et d'accord de cessez-le-feu systématiquement rompus au cours des dernières années.



Il prévoit des dispositions sur "le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités" dans l'est de la RDC. Elles doivent encore être mises en œuvre.



L'accord comprend également un volet économique peu détaillé. Le président congolais avait évoqué en avril un accord minier avec le conseiller américain pour l'Afrique Massad Boulos, en visite alors à Kinshasa.



"Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio (...) ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation", a affirmé Félix Tshisekedi dans un discours vidéo diffusé lundi à l'occasion des 65 ans d'indépendance de l'ancienne colonie belge.



Ce texte, que M. Tshisekedi a lui aussi qualifié d'"historique" et devant marquer "un tournant décisif" pour mettre fin au conflit, "n'est pas seulement un document, il est une promesse de paix pour les populations" de l'est de la RDC, a ajouté le chef de l'Etat.



Et alors que des pans entiers de la région sont sous contrôle du M23, le président congolais a affirmé vouloir "rétablir pleinement l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national".



Le M23, comme les milices locales pro-Kinshasa qu'il combat, n'a jamais officiellement reconnu les précédents cessez-le-feu. Et les observateurs, tout comme certains habitants de Goma, craignent que l'accord de paix ne reste qu'au stade de "geste symbolique".



Le front dans l'est de la RDC s'est stabilisé depuis février. Mais des violences se poursuivent entre le M23 et une myriade de milices locales plus ou moins autonomes, qui mènent des actions de guérilla.



Le M23 peine à administrer les territoires qu'il a conquis. L'ONG Human Rights Watch a par ailleurs accusé en juin le M23 d'exécutions sommaires de civils dans les zones occupées, notamment à Goma.



Kigali nie soutenir militairement le M23 mais affirme que sa sécurité est depuis longtemps menacée par des groupes armés, notamment les FDLR, créées par d'anciens dirigeants hutus liés au génocide rwandais de 1994 et installés depuis en RDC.



Premier producteur mondial de cobalt, la RDC, gigantesque pays des Grands Lacs, détient aussi dans les sous-sols d'importantes réserves de coltan, minerai stratégique pour l'industrie électronique.