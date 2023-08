Essaouira : Les arrivées touristiques en hausse de 14% au S1-2023

Les arrivées touristiques enregistrées au niveau des établissements classés à Essaouira durant les six premiers mois de l'année en cours, se sont établies à 122.581, en hausse de 14% par rapport à la même période de 2019 (107.603).



Les nuitées ont également affiché une augmentation de 18% au premier semestre de 2023 par rapport à la même période de 2019, pour s’établir à 284.343, font ressortir les données de la délégation provinciale du tourisme à Essaouira.



S’agissant de la capacité litière additionnelle enregistrée au cours des six premiers mois de 2023, la même source précise que 58 nouveaux établissements d’accueil ont été classés, soit 313 nouvelles chambres et 676 lits supplémentaires.



Pour le seul mois de juin, le nombre des arrivées touristiques a atteint 20.722, en hausse de 26%, alors que les nuitées ont connu un rebond de 24% pour se chiffrer à 45.676, relève la délégation. Et de poursuivre que le taux d’occupation en juin dernier s’élevait à 41% (en hausse de 6 points par rapport à juin 2019), tandis que la durée moyenne de séjour s’est établie à 2,20 nuits.



Cette performance réalisée par la cité des alizés sur le plan touristique est appelée à se consolider davantage avec la fièvre estivale qui s’est emparée de la perle de l’Atlantique en juillet dernier et en cette première moitié du mois d’août.