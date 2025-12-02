Energie : OCP Green Energy met en service la première phase de son programme solaire de 202 MWc

Apporter des solutions concrètes pour répondre aux ambitions stratégiques du Groupe

OCP Green Energy, filiale du Groupe OCP, a procédé, lundi, à la mise en service effective de la première phase de son programme d'investissement solaire, totalisant une capacité de 202 mégawatts-crête (MWc), marquant ainsi une étape décisive dans la feuille de route de décarbonation du géant mondial des phosphates.Cette première tranche, désormais pleinement opérationnelle, se déploie sur trois sites stratégiques : Benguerir (67 MWc), Foum Tizi (30 MWc) et Oulad Farès dans la province de Khouribga. Avec une capacité installée de 105 MWc, la centrale d'Oulad Farès s'impose d'ailleurs comme la plus grande centrale photovoltaïque actuellement en exploitation au Maroc.Dans une déclaration à la MAP, le directeur général d’OCP Green Energy, Omar Kadir, a indiqué que cette filiale a pour vocation d'apporter des solutions concrètes pour répondre aux ambitions stratégiques du Groupe, notamment en termes de décarbonation."Le Groupe vise la neutralité carbone à l'horizon 2040, avec des objectifs intermédiaires très ambitieux, notamment sur l'électricité, où nous visons à sécuriser 100% de l'approvisionnement à partir de sources renouvelables", a affirmé M. Kadir, notant que ces objectifs sont en train de se matérialiser à grande échelle.Mettant l'accent sur l'envergure du projet, M. Kadir a mis en avant les défis techniques relevés par les équipes. "Nous avons dû surmonter plusieurs défis, notamment se connecter directement avec les besoins industriels de la mine d'une façon harmonieuse, sans avoir d'impact sur les opérations de celle-ci", a-t-il expliqué.Pour sa part, la responsable Développement durable et innovation au sein du Groupe OCP, Hanane Morchid, a qualifié cette mise en service de "jalon concret" et fondamental dans la stratégie globale du Groupe, rapporte la MAP."Nous célébrons aujourd'hui l'achèvement de la première phase du programme solaire de l'OCP", a noté Mme Morchid dans une déclaration à la presse, mettant en avant l'avantage compétitif du Royaume qui dispose d'un grand potentiel en énergie solaire et éolienne.Pour le Groupe OCP, la durabilité ne se limite pas à un impératif écologique. "La stratégie de développement durable est une stratégie business également, puisqu'elle nous permet la compétitivité et d'atteindre des coûts d'énergie très bas", a-t-elle précisé.Ces nouvelles infrastructures couvrent d'ores et déjà une part significative des besoins énergétiques des sites miniers du Groupe, renforçant ainsi sa sécurité d'approvisionnement et sa résilience industrielle grâce à un coût de l'électricité très compétitif.Dans une démarche d'innovation continue, et pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables, OCP Green Energy a également lancé un premier projet de stockage d'électricité à Benguerir. Ce système vise à garantir une alimentation continue et à renforcer la flexibilité du réseau électrique.Il est à noter que cette première phase, qui a mobilisé un investissement de près de 1,8 milliard de dirhams, a été réalisée en impliquant largement l'écosystème industriel marocain et avec le soutien de partenaires financiers internationaux de premier plan.Filiale créée en 2022, OCP Green Energy vise à couvrir 100% des besoins électriques du Groupe dès 2027, avec une capacité cible de 1,2 GW basée sur un mix d'énergies renouvelables et de stockage.