Enquête sur une agression à l'arme blanche ayant entraîné la mort d' un gérant de restaurant à Tanger

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a diligenté une enquête judiciaire sur l'implication d’un individu présentant des signes de troubles mentaux, dans une affaire liée à des coups et blessures à l’arme blanche ayant entraîné la mort d’un gérant de restaurant à Tanger.



Selon les données préliminaires de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, le suspect, aux antécédents judiciaires dans des crimes de droit commun, fréquentait régulièrement le restaurant tenu par la victime, un citoyen marocain de confession juive, pour recevoir des repas gratuits, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



La même source précise que le prévenu, âgé de 36 ans, est entré en altercation avec la victime en l’exposant à une agression physique à l’aide d’un couteau de petite taille, ajoutant que le gérant du restaurant a rendu l’âme au moment de son transport à l'hôpital.



Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.



D'après les premiers éléments de l'enquête et les témoignages recueillis, la victime aurait refusé une demande de l’accusé qui voulait travailler comme journalier dans le restaurant en question, conclut le communiqué.