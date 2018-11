En Nesyri encensé par AS

Arrivé en août dernier au FC Leganés après un transfert compliqué qui a coûté plus de cinq millions d’euros, le plus cher de l’histoire du club de la banlieue madrilène, l’international marocain Youssef En Nesyri s’est vite adapté à son nouveau club au point qu’il est devenu habituel de le voir rugir fort sur les terrains espagnols, souligne le journal sportif AS.

Auteur de trois but depuis le début de la saison -deux en coupe d’Espagne et un en Liga-, En Nesyri a rejoint ainsi l’autre Marocain Nabil El Zhar et l’Italo-Argentin Guido Carrillo à la tête des buteurs du FC Leganés, ajoute AS dans un article titré "En Nesyri, buteur du Leganés qui a déjà atteint la vitesse de croisière".

Le journal espagnol relève que le dernier but marqué par l’attaquant marocain l’a été vendredi en Liga contre l’Alavés, match lors duquel l’entraîneur argentin du Leganés, Mauricio Pellegrino, a aligné, pour la première fois en attaque, En Nesyri aux côtés de Carrillo.

"Youssef En Nesyri possède un potentiel énorme appelé à évoluer", a souligné Pellegrino après le match, rapporte le journal sportif espagnol qui met l’accent sur "la grande variété d’options tactiques que le joueur marocain offre au coach argentin", grâce à "son efficacité dans le jeu aérien, sa frappe de loin, sa puissance pour éliminer ses adversaires et son exploitation de l’espace".

En Nesyri "est encore très jeune et doit beaucoup travailler pour s’améliorer", a ajouté Pellegrino, selon AS qui relève que le Lion de l’Atlas suit justement une courbe ascendante avec de bonnes prestations au FC Leganés.