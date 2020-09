En Argentine, les unités de soins intensifs bientôt saturées

Les unités de soins intensifs sont au bord de l'asphyxie en Argentine en raison de l'épidémie de coronavirus, ont alerté mercredi les professionnels de la santé de ce pays où plus de 9.000 personnes y ont succombé.



"Le principal problème est la pénurie de personnel de soins intensifs qui, contrairement aux lits et aux respirateurs, ne peut pas se multiplier. Nous, spécialistes des soins intensifs sommes à la limite de nos forces, amincis par la maladie, épuisés par le travail continu et intense de devoir traiter de plus en plus de patients", a écrit la Société argentine de thérapie intensive (SATI) dans une lettre.



"Nous demandons seulement à la société de réfléchir et de respecter trois mesures simples mais importantes. (...) Nous vous prions de ne pas sortir si ce n'est pas nécessaire. Le personnel de santé, les soignants et le système de santé sont au bord de l'effondrement (...) Nous ne pouvons pas y arriver seuls", ajoute l'organisation.



Des représentants de la SATI ont été reçus par le président Alberto Fernandez dans sa résidence officielle après la publication de ce texte. "La seule possibilité d'éviter une catastrophe est de réduire la contagion et il n'y a pas d'autre outil que l'isolement.



L'ouverture (d'activités) est une invitation au chaos", a lancé l'un d'eux, Arnaldo Dubin, au sortir de cette entrevue. Selon le ministère de la Santé, l'occupation des lits de soins intensifs atteint les 61,1% dans tout le pays, et jusqu'à 68,8% dans la région de Buenos Aires, où vit un tiers de la population nationale et qui concentre la plupart des foyers de contaminations.



M. Dubin a dit douter de ce chiffre et a estimé à 90% ce taux d'occupation pour la capitale et sa périphérie. L'Argentine a enregistré 10.933 nouvelles contaminations, pour un total de 439.159, et déplore un total de 9.118 décès, selon le dernier bilan divulgué mercredi par le ministère de la Santé de ce pays de 44 millions d'habitants.



Selon l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), branche régionale de l'OMS, le continent américain compte le plus grand nombre au monde de soignants infectés par le Covid-19, avec près de 570.000 cas et 2.500 morts.