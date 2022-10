El Hafidi, DG de l’ONEE, expose les opportunités d'investissement dans le secteur électrique à une importante délégation d'hommes d'affaires flamands

Le directeur général de l'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, a reçu, jeudi à Casablanca, une importante délégation d'hommes d’affaires flamands, représentant de grandes entreprises flamandes, qui effectuent une visite de travail officielle au Maroc jusqu'au 07 octobre 2022.



Les entretiens et échanges ont porté sur les réelles opportunités d'investissement et de coopération dans le secteur électrique au Maroc, indique l'ONEE dans un communiqué.



Lors de son intervention, M. El Hafidi a exposé l'évolution du modèle électrique du Royaume en vue d’atteindre la souveraineté énergétique qui constitue le fer de lance de l'ONEE en tant que garant de l'approvisionnement de l'énergie électrique au Maroc, rapporte la MAP. Il a également rappelé les objectifs stratégiques du pays visant l'augmentation de la part des énergies renouvelables (EnR) dans le mix électrique national.



M. El Hafidi a rappelé, à cet égard, que le développement des secteurs économiques et industriels au Maroc, étant fortement conditionné par la compétitivité du kwh produit localement, incite l'ONEE à contribuer à mettre en place tous les ingrédients nécessaires pour conforter la place du Royaume en tant que destination privilégiée pour les investisseurs.



De leur côté, les membres de la délégation flamande ont apprécié les évolutions remarquables qu’a connues le modèle électrique marocain qui a montré sa résilience malgré la situation énergétique tendue que connaît le monde.



Il s’en est suivi un débat sur les perspectives d’évolution du secteur électrique marocain et les réelles opportunités de coopération entre l’ONEE et les entreprises flamandes pour se positionner en tant que grands investisseurs au Royaume du Maroc.