Dysfonctionnements du système de la protection sociale, autorisations de construire en milieu rural, récurrence des coupures électriques ...

Dans le cadre de sa mission constitutionnelle de contrôle et de suivi de la gestion des affaires publiques et de la mise en œuvre des chantiers se rapportant au développement économique et social et des orientations requises pour une bonne et judicieuse gouvernance, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a abordé lors de la séance de questionnements hebdomadaire du lundi 6 janvier 2025 nombre de problématiques ayant trait, entre autres, au système de la protection sociale, aux problématiques des autorisations de construction et de régularisation de la situation immobilière en milieu rural et au phénomène récurrent de la spéculation dans le domaine des prestations médicamentaires.



En effet, au cours de cette séance d’interrogations orales, le président du groupe d’opposition ittihadie, Abderrahim Chahid, a critiqué avec grande virulence le système de la protection sociale conçu par l’exécutif tripartite, appelant à la prise des dispositions concrètes requises pour le traitement efficient des dysfonctionnements qui entachent ce secteur social crucial.



Ainsi, en réaction à l’intervention du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, le député parlementaire usfpéiste a relevé que les dispositions prises dans ce domaine social n’on pas réussi à déboucher sur les résultats escomptés, déplorant la persistance de l’iniquité spatiale et des disparités entre les provinces que reflètent les questionnements parlementaires « se focalisant sur des problématiques régionales bien déterminées et traduisant l’importance des inégalités locales observées dans le secteur de la santé », tout en notant que même dans le cadre de l’AMO, près de 90% des bénéficiaires de ce système se retrouvent contraints de recourir au secteur privé à cause du manque d’attractivité du secteur public…



A cet égard, le président du groupe d’opposition socialiste s’est interrogé sur les capacités du gouvernement à améliorer le fonctionnement du secteur public de la santé de manière à répondre aux exigences des citoyens dans ce domaine (…)



D’autre part, le Groupe scoliaste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a appelé la ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville à l’adoption d’une approche plus réaliste et plus globale en matière de traitement des problématiques d’autorisation de construction et de régularisation de la situation immobilière dans le monde rural.



En réponse à la réaction de la responsable gouvernementale, le député membre du groupe d’opposition ittihadie, Abdelghani Mekhdad, reprenant le recours au lien entre la problématique des autorisations et l’absence de la propriété foncière, a mis l’accent sur le rôle vital du secteur de l’urbanisme dans le processus de développement des zones rurales et dans la limitation des disparités spatiales et sociales qui exaspèrent ledit phénomène…



Le parlementaire ittihadi a averti, en outre, des pressions exercées à travers les dispositions complexes incitant à l’exode rural vers les villes, appelant à la révision du droit de l’urbanisme selon une procédure radicale à même de simplifier les procédures administratives, de même qu’il a souligné la nécessité de la création d’une agence spécifique de l’urbanisme dans le monde rural.



Dans cette même veine, le député parlementaire ittihadi, Abdelhaq Amghar a, quant à lui, déploré, lors de la séance de questionnements de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, la situation difficile vécue par la population du monde rural, notamment dans la province d’Al Hoceima du fait particulièrement de la récurrence des coupures du courant électrique.



Le parlementaire usfpéiste Amghar, réagissant à la réplique de la ministre compétente, a évoqué le problème de l’insuffisance des transformateurs électriques et leur incapacité à véhiculer le développement démographique dans nombre de communes rurales telles que Ketama, Aabd Al Ghaya Saouahel, Béni Jamil, ce qui a lourdement impacté leur quotidien en dépit des requêtes à répétition et des appels à mettre un terme à « cette souffrance quotidienne ».



Le député ittihadi a martelé, par ailleurs, que ces doléances ont fait l’objet d’interrogations écrites récurrentes à ce sujet et que la réactivité du gouvernement ne s’est jamais manifestée (…)



Pour sa part, le député membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, Abdelkader Aanane, a livré une intervention virulente critiquant la situation de flagrante spéculation marquant le marché des médicaments au Maroc.



Le parlementaire usfpéiste a indiqué, à ce propos, que la domination de nombre de laboratoires sur le secteur concerné a occasionné une hausse des tarifs des médicaments impactant lourdement le pouvoir d’achat des citoyens (…)



Dans cette veine, Aanane a dénoncé « la complicité » entre un certain nombre de médecins et des sociétés de médicaments définissant les prescriptions par leurs appellations commerciales en place et lieu de leurs intitulés scientifiques ( ?)



A cet effet, le député ittihadi Abdelkader Aanan a mis l’accent sur la nécessité d’émettre des législations exigeant la qualification des médicaments prescrits par leurs appellations scientifiques tout en interdisant la circulation de leurs logos commerciaux (…)



Rachid Meftah