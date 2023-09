Driss Lachguar reçoit des messages de condoléance de la part de Fath et Yemen Renaissance Movement

Suite au séisme qui a frappé le Royaume du Maroc vendredi dernier laissant des milliers de morts et de blessés, les messages de condoléances des partis amis continuent d’affluer à l’USFP.



En effet, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar a reçu un message de condoléances d’Abbas Zaki, membre du Comité central du mouvement palestinien Fath dans lequel il exprime en son nom, au nom de tous les membres du Comité central du mouvement et de son conseil révolutionnaire et consultatif, et au nom du peuple palestinien, sa solidarité et sa compassion avec le peuple marocain et les familles des personnes qui ont péri durant cette catastrophe, ajoutant que le mouvement Fath mettra tous ses moyens à la disposition de l’USFP en ces douloureuses circonstances. « Nous n’hésiterons pas un seul instant à être aux côtés de nos frères au Maroc, car ce qui touche le Maroc touche également la Palestine », a souligné Abbas Zaki dans ce message.



Driss Lachguar a également reçu un message de condoléances de la part de la direction nationale du Yemen Renaissance Movement.



« Nous présentons au Royaume du Maroc, à son gouvernement, à son peuple et à votre parti frère nos sincères et profondes condoléances suite à ce sinistre, implorant Dieu le Tout-puissant d’avoir les victimes du séisme en Sa Sainte miséricorde », lit-on dans ce message signé par le secrétaire général du mouvement, Mohammed El Houmeidi.