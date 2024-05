Driss Lachguar présidera le Congrès national du secteur de l’enseignement ittihadi

L’Union socialiste des forces populaires organisera le Congrès national du secteur de l’enseignement

ittihadi. Ce Congrès, placé sous le thème « Lutte en continu pour défendre l’école publique et les valeurs

de la société », aura lieu les 10, 11 et 12 mai courant au Centre international de l’enfance et de la jeunesse

de Bouznika.



La séance d’ouverture, qui aura lieu ce vendredi à partir de 17h00, sera présidée par le Premier secré-

taire de l’USFP, Driss Lachguar.