Driss Lachguar : Tuer des civils ne peut en aucun cas contribuer à résoudre quelque problème que ce soit, ni servir une cause, si juste soit-elle

Réagissant aux graves événements qui secouent les territoires palestiniens occupés, le Premier secrétaire de l’USFP incombe la responsabilité de l’escalade militaire au gouvernement extrémiste de l’occupation.



Driss Lachguar énumère par ailleurs les griefs de l’Etat occupant qui dénie les droits des Palestiniens et tourne le dos à toute perspective d’un règlement politique étouffant par là tout espoir de paix.



L’arrogance des forces de l’occupation comme celle des colons, poursuit le Premier secrétaire, n’a de cesse d’imposer des mesures unilatérales, étendant les colonies et multipliant les annexions tout en soumettant des villes et des camps palestiniens à des invasions au quotidien sans oublier les profanations des lieux sacrés aussi bien chrétiens que musulman, notamment à Al-Qods.



Tant d’agissements qui ont placé toute une région sur un volcan, déplore Driss Lachguar qui en appelle à la communauté internationale et à toutes les forces éprises de paix, en particulier, pour qu’elles assument leurs responsabilités en s’opposant à toute escalade et à toute tentation de se laisser aller dans un tourbillon de vengeance. «Tuer des civils ne peut en aucun cas contribuer à résoudre quelque problème que ce soit, ni servir une cause si juste soit-elle», conclut Driss Lachguar.