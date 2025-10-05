Driss Benlarbi : La protection des enfants des influences négatives passe par la socialisation au sein des familles

Le professeur de sociologie, Driss Benlarbi, a mis en avant l'importance de la socialisation au sein des familles pour protéger les enfants, en particulier les mineurs, des influences négatives qui les conduisent à des comportements imprudents, à un manque de maîtrise de soi et à une émotivité excessive.



Réagissant aux données officielles révélant qu’un grand nombre de mineurs dépassant les 70% des jeunes, voire parfois 100%, ont participé à des actes de violence et de vandalisme survenus au cours des deux derniers jours dans des villes du Royaume, M. Benlarbi, professeur de sociologie à l'Université Moulay Ismaïl de Meknès, a insisté sur la nécessité pour la famille et les institutions éducatives traditionnelles de jouer pleinement leur rôle, notamment face aux mutations sociales et culturelles accélérées et à la large diffusion des médias sociaux et des nouvelles technologies.



Il a souligné dans une déclaration à la MAP, que l'affaiblissement du rôle de la famille et de l'école pourrait ouvrir la voie à un basculement du processus éducatif vers les espaces numériques et les réseaux sociaux, qui propagent, selon lui, des modèles et des idées parfois aux antipodes des attentes spécifiques des jeunes, conduisant ainsi à des comportements contraires aux valeurs authentiques.



Par ailleurs, il a indiqué que la participation des mineurs et des jeunes à des protestations pour réclamer des revendications sociales représente une expression légitime qui mérite compréhension et attention. Elle constitue également une réponse au manque d'écoute de leurs besoins et de leurs spécificités liées à leur âge, qui nécessitent une compréhension particulière.

Et de conclure que l'école joue un rôle fondamental dans l'éducation des enfants et le façonnement de leur comportement, car ils y passent la majeure partie de leur temps, de par le fait que les écoles offrent des espaces qui contribuent à inculquer et à nourrir des valeurs positives. Aussi, elles disposent d'outils éducatifs et pédagogiques qui leur permettent de contribuer au développement du sens du devoir des élèves et du principe des droits et devoirs, et de promouvoir leur participation active dans la société.