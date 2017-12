81 certificats négatifs délivrés au niveau

d’Oujda-Angad en novembre



L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic) et le Centre régional d'investissement (CRI-Oujda) ont délivré, durant le mois de novembre dernier, un total de 81 certificats négatifs pour la création d'entreprises au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad.

Selon un rapport de la Délégation du commerce et de l'industrie à Oujda, les services restent le secteur d'activité le plus attractif pour les porteurs de projets avec 38 certificats, suivis du commerce (25 certificats), du bâtiment et travaux publics (13) et de l'industrie (5).

S’agissant du statut juridique, les sociétés à responsabilité limitée viennent en tête avec 43 certificats, suivies des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (27) et des enseignes commerciales (11).

Un total de 1.215 certificats négatifs pour la création d'entreprises ont été délivrés en 2016 au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad.



Pas de distribution de dividendes

exceptionnels par Colorado

L’Assemblée générale mixte (AGM) des actionnaires de la société Colorado a décidé de surseoir à sa résolution de distribution d’un dividende exceptionnel de 1,65 dirham/action au titre de l’exercice 2016. L’assemblée générale, réunie le 19 décembre dernier à Casablanca, n'a pas approuvé la résolution portant sur la distribution d’un dividende exceptionnel de 1,65 dirham/action au titre de l’exercice écoulé, souligne la société d’industrie de peintures dans un communiqué post-AGM publié jeudi sur le site web de la Bourse de Casablanca.

En effet, cette résolution n'a pas été approuvée du fait que conformément à la loi sur les Sociétés anonymes (SA), les dividendes distribués à titre exceptionnel doivent être prélevés sur les réserves facultatives et non sur le report à nouveau, explique la même source. L’assemblée générale a, donc, décidé de surseoir à cette décision jusqu'à approbation de la constitution de ladite réserve par la prochaine assemblée générale ordinaire (AGO), a-t-elle précisé.

Par ailleurs, l’AGM a approuvé à l’unanimité les résolutions concernant la mise en harmonie des statuts avec la loi 20-05 ayant complété et modifié la loi 17-95 relative aux SA et les pouvoirs en vue d’effectuer les formalités légales.