La sélection marocaine affrontera aujourd’hui à partir de 14h30 son homologue égyptienne pour le compte de la première journée du groupe A de la CAN de beach-soccer qui se déroule dans la station balnéaire de Sharm El Sheikh en Egypte.

Lors du tirage au sort de la compétition, effectué le 29 octobre dernier, l'équipe marocaine, deux fois 4ème lors des deux dernières CAN, avait hérité également de la Côte d'Ivoire et du Madagascar, champion d'Afrique 2014.

Le groupe B se compose du Sénégal, tenant du titre, du Nigeria, de la Tanzanie et de la Libye.

Les finalistes de la CAN représenteront le continent lors de la prochaine Coupe du monde prévue en novembre 2019 au Paraguay.



Sports équestres



Le Maroc a été retenu pour l'organisation de l’épreuve par équipes "Coupe des nations" des sports équestres, qualificative pour les prochains Jeux olympiques de 2020 (JO-2020) à Tokyo, apprend-on auprès de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Cette compétition, placée sous l’égide de la Fédération équestre internationale (FEI), se tiendra dans le cadre du Morocco Royal Tour à l’étape de Rabat, prévue du 10 au 13 octobre 2019, selon la même source.

Le Royaume a été retenu pour l'organisation de cette compétition lors de l'Assemblée générale de la (FEI), tenue récemment à Manama, au Bahreïn (17-20 novembre).

Lors de cette assemblée, le président de la FRMSE, Moulay Abdellah Alaoui, a été nommé membre de la commission "FEI Solidarity", représentant le Groupe VII (Arab League).



Nanbudo



L’équipe marocaine de Nanbudo s’est illustrée lors du 13ème tournoi international de Nanbudo Super 8, organisé du 29 novembre au 2 décembre à Zagreb en Croatie, en remportant plusieurs titres. Lors de cette compétition à laquelle ont participé les huit meilleures équipes du monde, l’équipe nationale a remporté la Coupe de la meilleure équipe en technique dans le monde, indique mardi un communiqué de l'ambassade du Maroc à Zagreb.

De même, une médaille d’or dans la compétition de "Jurandori" a été attribuée au champion Souhail Sadkouni, une médaille d’argent dans la même catégorie a été remise à la championne Aicha Hafid et une médaille de bronze en technique de "Kata" au champion Yasser Bougataya. Le Maroc avait occupé la 1ère place lors du 6ème championnat du monde de Nanbudo organisé, du 27 septembre au 1er octobre 2018, dans la ville indienne de Dehradun (nord).

Le Royaume avait raflé, lors de ce championnat mondial, 12 médailles (5 en or, 5 en argent et 2 en bronze) surclassant ainsi la Croatie et l’Inde.

Le Nanbudo est un art martial défensif basé sur les techniques de l'esquive. Il a été créé en 1978 par le maître japonais de karaté, Yoshinao Nanbu.