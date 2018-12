Divers sportifs

Ligue des champions

L’IRT s’en tire

à bon compte



L'Ittihad de Tanger (IRT) s'est qualifié pour les 16ès de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, à la faveur de son nul (0-0) face au club tchadien d'Elect-Sport, mercredi à N'Djamena, en match retour du tour préliminaire.

Le club du Détroit doit cette qualification à sa victoire 1-0 à l'aller, le 27 novembre sur la pelouse du Grand stade de Tanger.

L'IRT rejoint un autre club marocain, le Wydad de Casablanca, champion de l'édition 2017 et qui affrontera au tour suivant le club sénégalais de Jaraaf de Dakar. En Coupe de la Confédération africaine, le Hassania d'Agadir s’est qualifié mardi pour les 1/16ès de finale après son nul blanc à Niamey face aux Nigériens de l’Association sportive de la Garde nationale, en match comptant pour le tour préliminaire retour (4-0 à l'aller).

Le Maroc sera représenté dans cette compétition par deux autres équipes, à savoir la Renaissance de Berkane, vainqueur de la Coupe du Trône, et le Raja de Casablanca, tenant du titre. Les deux clubs accéderont directement aux 1/16è de finale.



Championnat D1

FUS-Raja

en prologue



Le bal de la 11ème journée de la Botola Pro Maroc Telecom D1 sera ouvert aujourd’hui par la rencontre qui opposera le FUS au Raja.

Prévu initialement au stade Moulay El Hassan à Rabat, ce match aura lieu en fin de compte au Complexe Moulay Abdellah à Rabat et son coup d’envoi sera donné à partir de 17h30. Cette manche, marquant l’entame du second tiers du championnat, devra se poursuivre samedi par les matches KACM-RSB et OCS-OCK. Quant au programme dominical, il se décline comme suit : CAYB-IRT, RCOZ-HUSA et WAC-ASFAR.

A noter qu’il se laisse entendre que M’Hamed Fakhir a démissionné de son poste d’entraîneur de l’ASFAR, alors que du côté du Wydad, le flou reste de mise en ce qui concerne la situation de Fawzi Benzarti. D’après certaines sources, le coach tunisien n’a pas encore reçu l’autorisation de reprendre les commandes techniques des Rouges. Cette journée se clôturera lundi par les matches devant opposer le MAT au DHJ et le MCO au CRA.



CAN de beach-soccer

L’EN à pied d’œuvre



La sélection nationale marocaine de beach-soccer a entamé mercredi dernier à Sharm El Sheikh en Egypte ses séances de préparation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la discipline qui débutera ce samedi. Lors de cette séance d'environ soixante cinq minutes, l'entraîneur de la sélection nationale, Mustapha El Haddaoui, s'est focalisé sur les aspects techniques et physiques.

Lors du tirage au sort de la compétition, effectué le 29 octobre dernier, l'équipe marocaine, deux fois 4ème lors des deux dernières CAN, avait hérité du groupe A qui comprend le pays hôte, l'Egypte, la Côte d'Ivoire et Madagascar, champion d'Afrique 2014. Le groupe B se compose du Sénégal, tenant du titre, du Nigeria, de la Tanzanie et de la Libye. Les finalistes de la CAN représenteront le continent lors de la prochaine Coupe du monde prévue en novembre 2019 au Paraguay.