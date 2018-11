Divers sportifs

Minibasket



La ville d'Ifrane a abrité, ce week-end, la Convention africaine du minibasket, organisée à l'initiative de la Fédération Royale marocaine de basket-ball (FRMBB) en collaboration avec la Fondation internationale de basket-ball de la Fédération internationale de Basket-ball (FIBA).

Une cérémonie a été organisée, dimanche, en marge de cette manifestation sportive continentale en présence du gouverneur de la province d'Ifrane, avec la participation de plus de 400 enfants issus des clubs locaux d'Ifrane et d'Azrou. Il a été procédé, à cette occasion, à la distribution de ballons de basket au profit de ces enfants. Dans une déclaration à la MAP, le directeur technique national de la FRMBB, Nour Amri a indiqué que ce congrès marqué par la participation d'experts marocains et étrangers a pour objectif de développer ce sport dans les pays africains, ajoutant que la Fédération a mis en œuvre, depuis cinq ans, un programme pour promouvoir ce sport parmi les enfants, ce qui lui a permis d'accumuler une expérience importante en la matière.



Equipe

nationale U20



La sélection marocaine de football des moins de 20 ans s'est imposée face à son homologue malienne, sur le score de 2 à 1, en match amical disputé, dimanche soir, au stade Modibo-Keïta à Bamako.

Le premier but des nationaux a été inscrit par Lahtimi Mountassir à la 36e minute avant que son coéquipier El Amrani Omar signe la deuxième réalisation à la 42e minute.

L’unique but des Aiglons du Mali a été inscrit par l’attaquant Oussman Diakité à la 75e minute.

Les deux équipes avaient joué jeudi dernier dans le même stade, un premier match remporté par le Mali (1-0).

Ces deux matches s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des nationaux pour les prochaines échéances.



Championnat

arabe de tir



Le 14ème Championnat arabe de tir s'est ouvert samedi à Doha avec la participation de dix pays dont le Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de tir sportif, Mostapha Chrif, a souligné que le Maroc participe à cette compétition avec des tireurs performants et sacrés au niveau arabe et africain.

Et d’ajouter que la délégation nationale à ce championnat comprend 6 tireurs (4 hommes et 2 femmes).

Outre le Maroc, prennent part à ce championnat, le pays hôte, Oman, le Soudan, l'Iraq, la Jordanie, la Palestine, le Koweït, le Liban et la Libye.