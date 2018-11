Divers sportifs

Défaites des locaux

et des U 20

(Sélections nationales)



La sélection marocaine de football des moins de 20 ans s'est inclinée face à son homologue malienne 1 à 0 en match amical disputé, jeudi soir, au stade Modibo-Keïta à Bamako.

L'unique but des Aiglons du Mali a été inscrit par l’attaquant Oussman Diakité à la 14e minute. Cette rencontre entre les deux équipes sera suivie par une autre, dimanche, dans le même stade. Ces deux matches s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des nationaux pour les prochaines échéances.

De leurs côtés, les hommes de Jamal Sellami, n’ont pas fait mieux, puisqu’ils se sont inclinés mercredi, en amical contre le Niger (1-0). Le but de la victoire a été inscrit à l’approche du dernier quart d’heure du match par Sissé Fi (73’). Les locaux auront l’occasion de retrouver le doux goût du succès et remettre le pied à l’étrier dès mardi, en déplacement à Lomé, où ils devraient affronter, toujours en amical les U23 Togolais.



Pêche sportive



Des passionnés de pêche sportive du Maroc et de l'étranger se donnent rendez-vous, en fin de semaine à Tamri, au nord d'Agadir, pour un concours international de pêche du black-bass, un carnassier combatif qui se trouve particulièrement dans les eaux peu profondes et plutôt chaudes.

Cette compétition (16 au 18 novembre courant) est organisée par le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification en partenariat avec la Coopération allemande au développement (GIZ), au niveau de la retenue du barrage Moulay Abdellah.

Outre des pêcheurs marocains de haut niveau, des invités internationaux de France, d’Allemagne, de Belgique, d'Espagne et des Pays-Bas prendront part à ce concours, indiquent les organisateurs dans un communiqué parvenu à la MAP.

La pêche se déroulera selon la règle de «No kill» signifiant «pas de mise à mort», une pratique consistant à remettre à l'eau vivant le poisson après l'avoir pêché.

Outre une table ronde sur la promotion du tourisme halieutique, l'événement verra la tenue d'une foire avec un stand du Haut-Commissariat aux eaux et forts et de la GIZ sur le projet du tourisme durable, ainsi que des stands des services touristiques de la région et produits du terroir, des Fédérations de la pêche, ainsi que du matériel et techniques de pêche.