Divers Economie

Maghreb Oxygène obtient le visa pour la mise à jour annuelle de son programme d'émission de billets de trésorerie



La société Maghreb Oxygène vient d’obtenir le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour la mise à jour annuelle du dossier d’information relatif au programme d’émission de billets de trésorerie. Selon un communiqué de l’AMMC, le plafond du programme d’émission s'élève à 200 millions de dirhams (MDH), pour une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams et une maturité de 10 jours à 12 mois.

Le taux d'intérêt est déterminé pour chaque émission en fonction des conditions du marché, précise la même source, notant que BMCE Bank of Africa est l’organisme responsable du placement. A travers le présent programme d’émission de billets de trésorerie, Maghreb Oxygène vise à optimiser son coût de financement à court terme en substituant, de manière partielle ou totale, aux concours bancaires à court terme existants des billets de trésorerie, explique la société spécialisée dans la production et la commercialisation des gaz industriels dans la note d’information relative à l’opération.

Ce programme a également pour objectif de permettre à Maghreb Oxygène de faire face aux besoins de trésorerie ponctuels induits par des variations de besoin en fonds de roulement en cours d’année, outre la diversification de ses sources de financement pour une meilleure négociation avec ses partenaires financiers.



L'ASMEX accueille une délégation d’opérateurs économiques irakiens



L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a reçu dernièrement à Casablanca, une délégation d’opérateurs économiques irakiens, conduite par le président de la commission des investissements à la Chambre de commerce de Baghdad.

Au cours de cette rencontre, la délégation irakienne a été impressionnée par la qualité des produits marocains et du niveau de développement de l’industrie nationale, inique l'ASMEX dans un communiqué parvenu à la MAP.

La délégation irakienne a, par contre, exprimé son étonnement de constater une absence totale des opérateurs marocains sur le marché irakien au moment où plusieurs pays concurrents du Maroc se positionnent en tant qu’exportateurs et / ou investisseurs en Irak, ajoute le communiqué.

A cette occasion, les opérateurs irakiens ont exprimé leur intérêt pour s’approvisionner du Maroc, néanmoins ils ont exprimé les difficultés rencontrées pour l’obtention des visas d’entrée au Maroc qui doivent être demandés auprès de l’ambassade du Maroc à Amman. En vue d’explorer ces possibilités, les deux parties ont proposé la création d’un club d’affaires maroco-irakien qui permettrait de renforcer les contacts entre les opérateurs économiques des deux pays et d’étudier toutes les possibilités de partenariat à concrétiser dans l’avenir.

L’ASMEX a été également invitée à participer aux actions promotionnelles organisées en Irak notamment la Foire internationale de Baghdad qui se tiendra en octobre 2018 en vue de promouvoir l’offre exportable marocaine.