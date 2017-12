Divers Economie

L’aéroport de Nador-Al Aroui enregistre

une augmentation de son trafic passagers



48.673 passagers ont utilisé l’aéroport Nador-Al Aroui en novembre dernier contre 46.041 durant la même période de l’année 2016, soit une hausse de 5,72 %.

Selon un rapport de l’Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité par cet aéroport, durant le mois dernier, se répartissent entre 22.129 à l’arrivée et 26.544 au départ, contre respectivement 21.544 et 24.487 enregistrés en novembre 2016.

Durant le même mois de cette année, l’aéroport a enregistré 385 mouvements d’avion contre 333 en novembre 2016, soit une augmentation de 15,62 %, précise-t-on.

Le rapport ajoute que pas moins de 644.980 passagers ont transité par l’aéroport Nador-Al Aroui durant l’année 2016 contre 601.727 en 2015, soit une hausse de 7,19 %.

La ville de Nador est desservie à partir de plusieurs aéroports notamment Bruxelles et Charleroi (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpelier (France), Madrid, Barcelone, Mallorca et Gérone (Espagne), Frankfurt, Cologne et Dusseldorf (Allemagne).



L’Inde deviendra la 5ème puissance

économique mondiale en 2018



L’économie indienne devrait se hisser dès 2018 à la 5e place mondiale et devancer ainsi ses homologues française et britannique, selon une note de recherche rendue publique mardi par l’institut Centre for Economics and Business Research (Cebr).

Cette progression n’est pas une surprise et s’inscrit dans une tendance plus large qui devrait aboutir à l’installation des pays asiatiques dans le classement des dix économies les plus importantes de la planète au cours des 15 années à venir.

“Malgré quelques revers passagers (...), l’économie indienne est en mesure de rattraper celle de la France et celle du Royaume-Uni en 2018 et, exprimée en dollars, elle les dépassera toutes les deux pour devenir la cinquième puissance économique en dollars”, prédit Douglas McWilliams, le vice-président du Cebr.

Selon le même institut, les Etats-Unis devraient, quant à eux, être dépassés par la Chine, qui prendrait ainsi la première, place aux alentours de 2032.