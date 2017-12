Divers Economie

La caravane de l’auto-entrepreneur fait escale à Béni Mellal



La caravane de l’auto-entrepreneur, organisée sous l’égide du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, a fait escale samedi dernier à Béni Mellal, dernière étape d'une tournée nationale entamée en mai dernier. Elle se veut une plate-forme d’échanges entre les auto-entrepreneurs et les opérateurs publics et privés sur les services d’appui financier et non financier.

Cette opération a été l'occasion de sensibiliser sur ces différents services d’appui aux auto-entrepreneurs lancés par le cabinet Attitude Conseil en partenariat avec Maroc PME et Al Barid Bank, pour encourager notamment le passage de l’informel au formel grâce à la loi n° 114-13, relative au régime de l'auto-entrepreneur.

L'étape de Béni Mellal est la dernière d'un périple qui a sillonné Agadir, Oujda, Fès et Rabat, apportant soutien et conseil aux auto-entrepreneurs dans les différentes régions du Maroc.

Au programme de cette caravane placée sous le thème: "Tout ce que vous voulez savoir sur le nouveau régime de l’auto-entrepreneur", figurent des ateliers autour du régime de l’auto-entrepreneur et différents programmes d’appui à ce statut.

Outre la présentation des dispositifs prévus par ce nouveau régime, ce rendez-vous a permis aux autoentrepreneurs de rencontrer des experts notamment de l’Agence nationale pour la promotion de la PME (Maroc PME), de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), de la Chambre de commerce et du Centre régional d’investissement.

Les axes de discussion portent, entre autres, sur les implications fiscales, comptables et juridiques du régime de l’auto-entrepreneur, la protection sociale, les sources de financement, les programmes d’appui nationaux et internationaux à l’auto entrepreneuriat féminin et le réseautage.



Hausse des nuitées déclarées à Essaouira durant les 10 premiers mois de l’année



Le nombre des nuitées déclarées dans les hôtels classés de la ville d'Essaouira a enregistré une hausse de 9%, durant les dix premiers mois de l’année en cours et ce comparativement à la même période de l’année écoulée.

Selon les données fournies par la direction provinciale du tourisme de la cité des alizés, cette hausse correspond à une augmentation de 11 % du nombre des arrivées enregistrées durant la même période.

Par catégorie d’établissements touristiques, il y a lieu de noter que les hôtels 2 étoiles se sont accaparés la part du lion avec 33 % des nuitées enregistrées, suivie des maisons d’hôtes avec 17% des nuitées, au moment où, les hôtels 5 étoiles ont assuré 13% des nuitées enregistrées, précise-t-on de même source.

Et de poursuivre que "la catégorie d’hôtels 5 étoiles et des maisons d’hôtes cumulent 65% du nombre total des nuitées enregistrées à Essaouira durant les dix premiers mois de 2017".

L’accroissement des nuitées enregistrées au cours des dix premiers mois de l’année en cours est attribuable aux bonnes performances enregistrées par les non-résidents notamment, la France (+11%), le Royaume-Uni (+3%), l’Allemagne (+11%), la Suisse (+22%) la Hollande (+40%), l’Italie (+24%), l’Espagne (+11%), et les Etats-Unis (+32%), ajoute-t-on de même source.

Et de conclure que pour le seul mois de novembre dernier, la cité des alizés a enregistré une hausse de 29% de nuitées et 34% d’arrivées, et ce par rapport au mois de novembre de l’année précédente.