Divers Economie

Hausse des nuitées dans les établissements touristiques classés de Marrakech durant le mois d'octobre



Le nombre de nuitées dans les établissements d'hébergement touristiques classés (EHTC) de Marrakech a enregistré, durant le mois d'octobre dernier, une évolution de 24 % par rapport à la même période de 2016.

Ainsi 740.528 nuitées ont été enregistrées en octobre dernier contre 598.693 durant la même période de 2016, indique un communiqué du Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech.

Concernant le taux d'occupation dans les EHTC de Marrakech en octobre dernier, il a atteint 62 % contre 52 % durant la même période de 2016.

Les arrivées touristiques ont, de leur côté, enregistré une hausse de 19 % durant les 10 premiers mois de 2017, comparativement à la même période de 2016.

Le mois de février a enregistré la plus forte progression au niveau des nuitées avec 28% (549.579 nuitées), suivi des mois d'avril (849.906) et d'octobre (740.528) avec 24% chacun.

La durée moyenne de séjour durant cette période a été de 3 nuits, soit autant que dans la même période de l'année dernière.

Par pays émetteurs de touristes, le marché allemand a enregistré la plus forte progression durant la période janvier-octobre avec 88 %, suivi du marché américain (44%), le marché espagnol (32%) et le marché italien (29%).

Au niveau du mois d'octobre en termes de nuitées, le marché scandinave a enregistré la plus forte évolution avec 153%, suivi du marché allemand (108%), le marché hollandais (53%) et le marché américain (40%).



Les atouts du Maroc mis en avant par une radio de Dublin



La station radio irlandaise Dublin City FM a mis en relief dernièrement, les atouts touristiques du Maroc, l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservée aux touristes étrangers au Royaume.

Citant le témoignage d’une journaliste ayant visité dernièrement le Maroc lors d’un vol inaugural de la desserte Dublin-Agadir de la compagnie Air Arabia, cette station radio a qualifié le Maroc de destination "sûre et très abordable" pour les touristes irlandais.

Et d’ajouter que le Royaume offre aux touristes un climat très agréable toute l’année, une game variée de restaurants, une ambiance unique, un riche patrimoine artistique et des sites historiques d’une valeur inestimable, ainsi qu’une expérience de vie qui marque tout visiteur étranger.

Selon cette station radio de la capitale de la république d’Irlande, l’activité touristique de la ville d’Agadir connaît un essor sans précédent, une forte expansion des projets d’éco-tourisme, dispose de plusieurs terrains de golf et propose aux touristes un large choix d’activités et de produits du terroir.

La radio Dublin City FM a également évoqué la Kasbah d’Agadir Oufella, un site chargé d’histoire offrant aux visiteurs une vue panoramique exceptionnelle sur la baie d’Agadir, les montagnes du haut Atlas et la plaine du Souss.

La visite de la ville d’Agadir est également une occasion pour les touristes irlandais de découvrir l’huile d’argan, très prisée en Europe et dans le monde pour ses vertus cosmétiques, thérapeutiques et nutritionnelles.

A rappeler que l’hôtel Atlas Kasbah d’Agadir avait décroché en 2015 le trophée international du tourisme responsable "World Responsible Tourism Award" dans la catégorie "meilleur hôtel pour la valorisation locale" lors du salon international du tourisme de Londres (World Travel Market).