Divers Economie

Hausse des nuitées à Fès



Les nuitées touristiques dans les établissements d'hébergement classés de la ville de Fès ont connu une hausse de 37% à fin octobre 2017 en comparaison avec la même période de l'année précédente.

771.503 nuitées ont été enregistrées durant les dix premiers mois de l’année en cours, contre 561.473 nuitées durant la même période de l'année 2016, selon des statistiques de l’Observatoire national du tourisme.

La durée moyenne du séjour à fin octobre était de 1,9 jour, soit un taux identique à celui réalisé pendant la même période de 2016, note la même source.

Pour ce qui est du taux d’occupation des chambres dans les établissements d’hébergement classés à Fès, il était de 35% durant les dix premiers mois de l’année 2017 contre 30% durant la même période de 2016.

Pour le seul mois d’octobre, le nombre de nuitées dans les établissements touristiques classés s’élève à 120.228 contre 78.927 durant le même mois de l’année précédente, s’inscrivant en hausse de 52%. Quant au taux d’occupation, il était de 51% en octobre 2017 contre 39% en octobre 2016 alors que la durée moyenne de séjour du même mois s’était établi à 1,9 jour, soit un taux identique à celui d’octobre de l’année d’avant.

Au niveau national, le volume des nuitées dans les établissements classés a connu une hausse de 19% en octobre 2017, par rapport à celui de 2016 (+23 % pour les touristes non-résidents et +6% pour les résidents), selon l’Observatoire national du tourisme.

Globalement, les villes de Fès, Tanger et Marrakech ont connu une forte progression en termes de nuitées.





Le Maroc, pays stratégique pour les entreprises galiciennes



Le Maroc est considéré désormais comme un "pays stratégique " par les entreprises de la région de Galice (Nord-ouest de l’Espagne) actives dans le secteur notamment de l’industrie, souligne lundi le journal espagnol La Voz de Galicia. Plus d’une vingtaine d’entreprises galiciennes se sont déjà laissées séduire par le "grand pôle économique" de Tanger qui abrite une méga-zone industrielle et logistique au service des multinationales opérant dans les principaux secteurs d’activité économique, ajoute le journal dans un article sous le titre "L'industrie galicienne à la conquête du grand pôle économique du Maroc". Le journal espagnol rappelle que des géants de l’industrie automobile, tels que Renault, Delphi, Exco Automotive, Siemens-Gamesa, Yakazi ou Lear Corporation se sont installés dans la plateforme Tanger Automotive City dont la première phase est occupée à 100 % de sa capacité. La Voz de Galicia indique, en outre, qu’un groupe d’entreprises galiciennes du secteur des composants automobiles cherchent à s’installer à Atlantic Free Zone aux environs de Kénitra, près de la nouvelle unité industrielle PSA Peugeot-Citroën actuellement en construction et qui devrait démarrer en 2019.

"Nous installer là-bas est la meilleure garantie pour les fournisseurs de certains types de pièces qui peuvent être produites à proximité" de la nouvelle usine PSA Peugeot-Citroën, ont souligné des sources du secteur galicien des composants automobiles, citées par le journal.

La publication rappelle, dans le même sens, que des centaines d’entreprises espagnoles opèrent au Maroc dans plusieurs secteurs, dont l’aéronautique, les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, le transport et la logistique.