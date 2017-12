Divers Economie

Participation du Maroc au Salon international

de l'agroalimentaire du Moyen-Orient



Le 8è Salon international de l'agroalimentaire du Moyen-Orient (SIAL) s'est ouvert, mardi à Abou Dhabi, avec la participation de plus de 40 pays, dont le Maroc.

Le stand marocain, organisé par l'Agence pour le développement agricole (ADA), relevant du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, s'étale sur 300 m2 où sont exposés différents produits agricoles de plusieurs coopératives, notamment l'huile d'olive et d'argan, le miel, les plantes médicinales et le safran.

Le Salon offre une plateforme aux sociétés nationales et internationales pour exposer leurs produits agroalimentaires, ainsi que les dernières innovations du secteur.

Cette édition, qui connaît une large participation des entreprises spécialisées dans l'agro-industrie aux niveaux régional et mondial, est marquée par l'organisation de plusieurs ateliers, le but étant d’examiner les dernières évolutions du secteur, outre la tenue du Salon Abou Dhabi des dattes, ainsi qu'un concours de préparation du café.



La capacité de la flotte aérienne est insuffisante pour répondre aux besoins du développement



Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, Mohamed Sajid a indiqué, lundi, qu'en dépit de l'ouverture de lignes intérieures supplémentaires, la capacité de la flotte reste insuffisante pour couvrir les besoins de développement.

En réponse à une question orale sur le retard des vols intérieurs, M. Sajid a expliqué que malgré l'ouverture de lignes reliant les différentes régions, le travail en cours pour l’activation d'autres lignes et l’adoption de prix abordables, le problème réside dans la capacité de la flotte.

Le ministère est en train d'élaborer une stratégie de développement pour le secteur du transport aérien, a-t-il relevé, soulignant la nécessité de renforcer la position de Royal Air Maroc et d'attirer d'autres entreprises dans le but de promouvoir les destinations touristiques et renforcer le réseau intérieur.

La RAM entreprend de grands efforts pour améliorer ses services, a-t-il dit, estimant que le respect des horaires constitue une priorité.