Divers Economie

Remise des trophées “Meilleurs employeurs

au Maroc 2019” le 26 mars à Casablanca



La cérémonie de remise des trophées «Meilleurs employeurs au Maroc 2019» aura lieu le 26 mars courant à Casablanca.

Cette initiative organisée dans plusieurs pays dans le monde par l'Institut américain'’Best Companies Group’’ rend hommage aux entreprises marocaines, qui offrent le meilleur milieu de travail et savent attirer et retenir les collaborateurs.

Il s'agit de la neuvième édition au Maroc de ce programme qui porte essentiellement sur la perception des collaborateurs quant au leadership du management, les pratiques RH, la rémunération, indiquent les organisateurs de cet événement, dans un communiqué.

Le programme porte également sur les avantages sociaux accordés, des relations professionnelles entre collègues et climat au travail, ainsi que de l’image et appartenance, la qualité et l’excellence et l’engagement sociétal.

Les entreprises qui s'illustrent dans le programme ont en commun la particularité d'avoir placé leurs collaborateurs au centre de leurs priorités ce qui améliore leur performances financières et leurs pérennités.

C’est également une reconnaissance de l'excellence de l'entreprise dans sa capacité à proposer une expérience enrichissante à son personnel notamment dans un contexte économique contraignant où les entreprises multiplient les efforts pour recruter et conserver les meilleurs talents.



Saham Assurances prend 24% du capital du Parc éolien Khalladi



Saham Assurances acquiert 24% du capital du Parc éolien Khalladi, indique, lundi, un communiqué d’ACWA Power qui développe ce projet en partenariat avec le Fonds d’investissement ARIF. Avec cette prise de participation qui permet à Saham Assurances de siéger au conseil d'administration du Parc Khalladi, ACWA Power renforce la présence d’institutionnels de premier plan dans le tour de table de sa filiale, confirmant ainsi son ancrage national et sa vision à long terme.

ACWA Power demeure l’actionnaire de référence avec 51% du capital et continue à assurer la gestion des opérations et de la maintenance par le biais de NOMAC, sa filiale dédiée, ajoute le communiqué.

Inauguré en juin 2018, le Parc éolien Khalladi est situé à Jbel Sendouq à 30 km de Tanger et a représenté un investissement de 1,7 milliard

de dirhams.

Investissement totalement privé, le projet a été financé en fonds propres par ACWA Power et Arif et par une dette à long terme souscrite auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en collaboration avec le Fonds pour les technologies propres (CTF) et auprès de la BMCE Bank of Africa.

Avec une capacité de 120 MW, le projet fournit de l'énergie propre à plusieurs clients industriels, majoritairement cimentiers, à des tarifs compétitifs. Le parc éolien Khalladi, dont la capacité de production d'électricité est équivalente à la consommation annuelle moyenne d'une ville de 400.000 habitants, contribue par ailleurs à la réduction de plus de 144.000 tonnes d'émissions de CO2 par an.