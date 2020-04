Distribution des produits de désinfection à Youssoufia

Tanger



Les travaux de construction du nouveau centre médico-légal de Tanger ont atteint un taux de réalisation avancé, ce qui permettra d'inaugurer ce centre très prochainement.

Dans une note d'information, la commune de Tanger a expliqué que les travaux vont bon train en ce qui concerne l'aménagement extérieur et l'équipement du centre avec le matériel et outils nécessaires, notant que le centre sera doté d'équipements modernes répondant aux normes internationales.

Le maire de Tanger, Mohamed Bachir Abdellaoui, accompagné de plusieurs responsables communaux, a visité le chantier de construction du centre et s'est enquis de l'état d'avancement des travaux ainsi que des différents équipements et installations du centre.

Le centre médico-légal, construit et équipé selon les plus hauts standards, se veut l'un des projets structurants de Tanger et vient renforcer l'infrastructure de la ville et de la région du Nord en général.



Tétouan



L'Association des agents des marchés de gros des légumes et fruits et l'Association des commerçants et des professionnels du marché de gros des légumes et fruits ont exprimé leur satisfaction quant à l'état de l'approvisionnement du marché de gros des légumes et fruits de Tétouan.

Dans un communiqué conjoint, rendu public suite à une réunion tenue avec les autorités locales, les deux associations se sont dites satisfaites quant à l'approvisionnement du marché de gros des légumes et fruits de Tétouan, qui se déroule "dans de bonnes conditions".

Elles ont, à cet égard, salué les autorités locales pour leur accompagnement continu, ayant permis de résoudre des problèmes liés à l'approvisionnement du marché de gros et à la circulation des camions de et vers la ville de Tétouan.



Al Hoceima



Une campagne de don du sang se tiendra, les 21 et 22 avril, à l'initiative de l'Association "Al Hoceima Ajial". Organisée en partenariat avec la délégation provinciale de la santé d'Al Hoceima et le centre de transfusion sanguine de la ville, cette initiative s'assigne pour objectif de renflouer le stock de sang.

Dans un communiqué, l'association a appelé les citoyens, qui souhaitent faire don de leur sang, à se rendre au centre de santé Al Harchi, tout en veillant au port des masques de protection et au respect des mesures préventives décrétées par les autorités publiques.