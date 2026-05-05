Libération

Deux militaires américains participant à African Lion 2026 portés disparus


Libé
Mardi 5 Mai 2026

Autres articles
Deux militaires américains participant à African Lion 2026 portés disparus
Deux militaires américains participant à African Lion 2026 ont été portés disparus le 2 mai 2026 vers 21h00, au niveau d’une falaise à Cap Draa, dans la région de TanTan, apprend-on auprès de sources officielles des Forces Armées Royales.

Les forces marocaines, américaines et d’autres pays participant à l’exercice African Lion ont aussitôt lancé des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, comprenant des moyens terrestres, aériens et maritimes.
Des enquêtes sont en cours pour mettre la lumière sur les circonstances de l’incident, précise la même source, ajoutant que des informations supplémentaires seront fournies au fur et à mesure en fonction de l’évolution de la situation.


Lu 109 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS