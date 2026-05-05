Deux militaires américains participant à African Lion 2026 portés disparus

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Hassan Tarik et Tayeb Biad interrogent le récit national dans "Nous sommes une nation"
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Hajj 1447 H: SM le Roi, Amir Al-Mouminine, appelle les pèlerins marocains à être les dignes représentants de leur pays et à incarner les valeurs sublimes de l’Islam
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Marché verrouillé, croissance bridée
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Mise en lumière des rôles de l’institution judiciaire
Les forces marocaines, américaines et d’autres pays participant à l’exercice African Lion ont aussitôt lancé des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, comprenant des moyens terrestres, aériens et maritimes.
Des enquêtes sont en cours pour mettre la lumière sur les circonstances de l’incident, précise la même source, ajoutant que des informations supplémentaires seront fournies au fur et à mesure en fonction de l’évolution de la situation.